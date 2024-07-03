Yeni sezona yönelik transfer çalışmalarına hız veren Manchester City, ezeli rakibi Manchester United'da gözden düşen yıldızı kadrosuna katabilir.

Manchester City, Premier Lig'de üst üste beşinci şampiyonluğunu kazanmayı hedeflerken, Erling Haaland'ın büyük hayranı olduğu bir hücum oyuncusunu kadrosuna katma fırsatı buldu. Pep Guardiola'nın takımı, Jadon Sancho'yu Manchester United'dan transfer etmeyi düşünüyor.

TeamTalk'a göre, Manchester City, Manchester United'ın azınlık sahibi Sir Jim Ratcliffe tarafından Jadon Sancho'yu transfer etme şansı buldu. Ratcliffe, aynı teklifi Chelsea ve Arsenal'e de yapmış durumda. Üç kulüp de önümüzdeki aylarda Sancho'nun transferi konusunda karar verecek.

Haftada 230 bin euro kazanıyor

Sancho, Manchester United'a katılmadan önce Borussia Dortmund'da başarılı bir dönem geçirmişti, ancak Old Trafford'da zor zamanlar yaşadı. Dortmund'a kiralık olarak döndükten sonra kariyerinde bir yükseliş yaşayan Sancho, bu yaz United tarafından satış listesine kondu ve kariyerinde önemli bir dönüm noktasında bulunuyor. Manchester City, Sancho'yu transfer edip, haftalık 195 bin euro maaşını karşılayıp karşılayamayacağını değerlendirecek.

Haaland ve Sancho'nun uyumu

Sancho, eski Dortmund takım arkadaşı Haaland ile yeniden bir araya gelmek için sabırsızlanıyor olabilir. Haaland, daha önce Sancho hakkında "Jadon olağanüstü bir futbolcu ve en üst seviyeye ulaşabilir" demişti. Bu iki oyuncunun Manchester City'de yeniden buluşması, Premier Lig şampiyonlarının İngiltere ve Avrupa futbolunda daha büyük başarılara ulaşmasına yardımcı olabilir.

Manchester City, yeni sezon öncesinde hem İngiliz hem de Avrupa futbolunda tarih yazmak için Sancho, Jamal Musiala ve Joshua Kimmich gibi isimleri kadrosuna katmayı planlıyor. Bu transferler, Pep Guardiola'nın takımını daha da güçlendirebilir ve City'nin en üst seviyede rekabet etme hedeflerini pekiştirebilir.