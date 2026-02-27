Manchester City’den Vinicius Junior hamlesi

Manchester City, yaz transfer dönemi öncesinde Vinicius Junior için harekete geçti. İngiltere basınında yer alan haberlere göre Premier Lig temsilcisi, Real Madrid ile sözleşmesinin son 18 ayına giren Brezilyalı yıldızın durumunu yakından takip ediyor.

25 yaşındaki kanat oyuncusunun mevcut kontratı 2027 yazında sona eriyor. Real Madrid yönetimi yeni sözleşme konusunda kararlı olsa da, Vinicius ve temsilcilerinin talepleri şu aşamada tam olarak karşılanmış değil. Yaz aylarında resmi görüşmelerin yapılması planlanıyor ancak anlaşma garantisi bulunmuyor.

İddialara göre Manchester City cephesi, Vinicius’un yeni sözleşmeye imza atmaması yönünde mesaj gönderdi. Kulüp içindeki bazı üst düzey yöneticiler Brezilyalı yıldızı kadroya katma fikrine sıcak bakıyor.

Guardiola sonrası plan

Haberde dikkat çeken bir diğer detay ise Pep Guardiola faktörü. Guardiola’nın sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimali göz önünde bulundurularak Vinicius için uzun vadeli plan yapıldığı belirtiliyor. Mevcut teknik direktörün önceliğinin ise Rodrygo Goes olduğu, ancak Real Madrid’in Rodrygo’yu “satılamaz” olarak gördüğü ifade edildi.

Rodrygo’nun sözleşmesinin daha uzun süreli olması ve Madrid’in pazarlığa kapalı duruşu nedeniyle, Manchester City cephesi Vinicius’u daha ulaşılabilir bir hedef olarak değerlendiriyor. İngiliz devinin, belirlenecek bonservis bedelini ödemeye hazır olduğu öne sürüldü.

Vinicius’un olası ayrılığı Real Madrid için büyük bir darbe anlamına gelebilir. Ancak böyle bir senaryoda, Kylian Mbappe’nin sol kanada kaydırılması ve üst düzey bir santrfor transferi için bütçe oluşturulması ihtimali de gündeme gelebilir.

Önümüzdeki yaz transfer dönemi, hem Vinicius hem de Real Madrid adına kritik bir sürece sahne olacak.