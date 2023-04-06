UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Manchester City ile Bayern Münih karşı karşıya geliyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Son 16 turunun ardından yoluna devam eden sekiz takım, çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.

Bu turda en dikkat çeken karşılaşma ise 'erken final' olarak nitelendirilen Manchester City - Bayern Münih eşleşmesi oldu.

Peki Manchester City - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? GOAL Türkiye, göz atıyor.

Manchester City - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Premier Lig ekibi Manchester City, 11 Nisan Salı gecesi çeyrek final ilk maçında Almanya Bundesliga'nın devi Bayern Münih'i konuk edecek.

Etihad Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 22.00'de başlayacak. Mücadele, EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.