Manchester City 25 milyon sterlin karşılığında bir stoper transferi daha yapıyor

Manchester City, Lens'in yetenekli stoperi Abdukodir Khusanov'u kadrosuna katmak istiyor ancak Fransız ekibinin talep ettiği 25 milyon sterlinlik fiyat etiketi bu transferi zora sokuyor.
20 yaşındaki Özbek futbolcu, Şampiyonlar Ligi tecrübesi ve Özbekistan Milli Takımı’nda 18 kez forma giymesiyle dikkatleri üzerine çekti. Lens'in başarılı savunmasında önemli bir rol oynayan Khusanov, bu sezon 16 maçta 7 kez takımının kalesinde gol görmesinin önüne geçti. Lens, bu performansıyla Ligue 1'de en az gol yiyen ikinci takım oldu.
Lens CEO’su Pierre Dréossi, Khusanov’un kulüpten ayrılacağını doğruladı ancak Manchester City’nin teklifinin şu ana kadar kabul edilebilir düzeyde olmadığını vurguladı:
Khusanov ayrılacak, ancak henüz iyi bir teklif gelmedi. Gelen ve giden oyuncular olacak. Ancak ekonomik dengeyi sağlamak bizim önceliğimiz.
Rekabet artıyor
Manchester City'nin yanı sıra Tottenham ve Newcastle da Khusanov’u transfer etmek isteyen kulüpler arasında. Lens, oyuncusu için 21 ile 25 milyon sterlin arasında bir bedel talep ediyor. Bu durum, transferin zorluğunu artırırken süper menajer Jorge Mendes’in de sürece dahil olması dikkat çekti.
Gelecek maçlar
Lens sportif direktörü Pedro Lopez, Mendes’in bu transfer sürecine liderlik edeceğini doğruladı:
Jorge Mendes'e yetki verdik. İç piyasa, transfer fiyatı ve birçok diğer faktörü analiz ettikten sonra bu kararı aldık.
Khusanov'un önlenemez yükselişi
Khusanov, kariyerine Belarus'taki Energetik-BGU takımında başladıktan sonra 2023 yılında Lens'e transfer olmuş ve kısa sürede Avrupa’nın en parlak genç yetenekleri arasına girmişti. Aynı yıl, dünyanın en umut vadeden 200 genç oyuncusu arasında 15. sırada yer alarak dikkat çekti.
Lens, teknik direktör Will Still yönetiminde Ligue 1'de 7. sırada yer alıyor ve bu performansı, Khusanov’un yeteneklerini ön plana çıkarıyor.
Manchester City'nin savunma hattını güçlendirme hedefi doğrultusunda Khusanov, genç yaşına rağmen sunduğu potansiyel ve tecrübeyle öne çıkıyor. Ancak Lens’in talep ettiği ücret, Pep Guardiola'nın takımının transfer planlarını yeniden değerlendirmesine neden olabilir.
Sonraki günlerde bu transfer yarışının nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor.