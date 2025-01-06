Manchester City 25 milyon sterlin karşılığında bir stoper transferi daha yapıyor

20 yaşındaki Özbek futbolcu, Şampiyonlar Ligi tecrübesi ve Özbekistan Milli Takımı’nda 18 kez forma giymesiyle dikkatleri üzerine çekti. Lens'in başarılı savunmasında önemli bir rol oynayan Khusanov, bu sezon 16 maçta 7 kez takımının kalesinde gol görmesinin önüne geçti. Lens, bu performansıyla Ligue 1'de en az gol yiyen ikinci takım oldu.

Lens CEO’su Pierre Dréossi, Khusanov’un kulüpten ayrılacağını doğruladı ancak Manchester City’nin teklifinin şu ana kadar kabul edilebilir düzeyde olmadığını vurguladı:

Khusanov ayrılacak, ancak henüz iyi bir teklif gelmedi. Gelen ve giden oyuncular olacak. Ancak ekonomik dengeyi sağlamak bizim önceliğimiz.