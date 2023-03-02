İngiltere'nin devlerinin transfer listesinde bulunan Osimhen, Premier Lig'de oynamanın "tüm oyuncuların bir tutkusu" olduğunu kabul ediyor.

NE OLDU? Nijeryalı millî forvet, verimli geçirdiği 2022-23 sezonunda Serie A lideri Napoli için 21 gol attıktan sonra dünya futbolunun en çok aranan yeteneklerinden biri haline geldi. 24 yaşındaki Osimhen'de hâlâ keşfedilecek daha fazla potansiyel var. Bu, Manchester United ve Chelsea gibi takımlar için heyecan verici bir ihtimal. Şimdiden oyuncunun transferi için pek çok spekülasyon var.

NE SÖYLENDİ? Corriere della Sera'ya konuşan Osimhen, İngiltere'den kendisine gösterilen ilgi ve Premier Lig'de oynamak isteyip istemediği ile ilgili soruya şu yanıtı verdi: "Bence bu, tüm oyuncuların tutkusu. Ve kim bilir, bir gün belki olur. Ancak şu anda aklımdan bile geçmiyor. Şu andaki tek düşüncem Napoli."

DAHA BÜYÜK RESİM: Osimhen, 1990'da Diego Maradona'nın döneminden bu yana ilk Serie A şampiyonluğu için Napoli'ye yardım etmeye kararlı. Nijeryalı yıldız ayrıca İtalya'da zirveye çıkmanın her zaman olası olduğu konusunda ısrarcı: "Daha biz kazanmaya başlamadan önce Napoli'nin Scudetto'yu kaldırabileceğine inandım. Yaz mevsimiydi ve oldukça zorlu bir antrenmandan sonra Anguissa ile konuşuyordum. Ona 'Frank, takımımızın güçlü olduğunu biliyorsun ve gerçekten Scudetto'yu kazanmayı deneyebiliriz' dedim. Şüpheliydi ve ben onu ikna ettim. Spalletti yaklaştı ve bize neden bahsettiğimizi sordu. Ona da söyledim ve hoca bana bakıp, 'Takım arkadaşların senin gibi ikna olmuşsa evet, deneyebiliriz' dedi. Maçlardan, antrenmanlardan ve kendisini esirgemeyen adamlardan oluşan güzel hikâyemiz böyle doğdu. Biz, liderlerden oluşuyoruz."

HİKÂYENİN ÜÇ FOTOĞRAFI:

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SIRADA NE VAR? Napoli, şimdiden Serie A şampiyonluğu için herkesi ikna etmiş durumda. Luciano Spalletti'nin öğrencileri, ligde 18 puanlık farkla lider.