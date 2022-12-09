Malmö, 8-0'lık tarihi maçı hatırlatan Real Madrid'i fena bozdu

İsveç ekibi, 8-0'lık karşılaşmanın yıl dönümünü kutlayan Real Madrid'i Twitter'da trolledi.

Real Madrid 2015'te 8-0 kazandı

Kulüp bir hatırlatma tweeti attı

Malmö, Twitter'da etiketlendikten sonra karşılık verdi

NE OLDU? Real Madrid, 8 Aralık 2015'te Şampiyonlar Ligi'nde Cristiano Ronaldo'nun dört gol attığı, Karim Benzema'nın ise hat-trick yaptığı mücadelede Malmö'ye karşı 8-0'lık muazzam bir zafer elde ederek, turnuvadaki en farklı skora ortak olmuştu. İspanyol ekibi, bu maçın yıl dönümünde karşılaşmada atılan tüm gollerin bir videosunu tweetledi ve Malmö'nün resmî hesabını da etiketledi. İsveç kulübü ise, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in başarısız Süper Lig girişiminin nasıl gittiğini sorarak imalı bir mesaj gönderdi.