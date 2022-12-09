Malmö, 8-0'lık tarihi maçı hatırlatan Real Madrid'i fena bozdu

- Real Madrid 2015'te 8-0 kazandı
- Kulüp bir hatırlatma tweeti attı
- Malmö, Twitter'da etiketlendikten sonra karşılık verdi
NE OLDU? Real Madrid, 8 Aralık 2015'te Şampiyonlar Ligi'nde Cristiano Ronaldo'nun dört gol attığı, Karim Benzema'nın ise hat-trick yaptığı mücadelede Malmö'ye karşı 8-0'lık muazzam bir zafer elde ederek, turnuvadaki en farklı skora ortak olmuştu. İspanyol ekibi, bu maçın yıl dönümünde karşılaşmada atılan tüm gollerin bir videosunu tweetledi ve Malmö'nün resmî hesabını da etiketledi. İsveç kulübü ise, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in başarısız Süper Lig girişiminin nasıl gittiğini sorarak imalı bir mesaj gönderdi.
DAHA BÜYÜK RESİM: Real Madrid, Süper Lig projesi henüz gün yüzüne çıkmadığı için Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya devam ediyor.
SIRADA NE VAR? Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Liverpool ile Real Madrid eşleşti. İlk maç 21 Şubat'ta Anfield Road'da, rövanş ise 15 Mart'ta Santiago Bernabeu'da oynanacak.