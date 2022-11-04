- Maguire bu yılın başlarında formasını kaybetti
- Uniited'ın en az iki farkla kazanması gerekiyordu
- Ancak 1-0 galip gelebildi
NE OLDU? Erik ten Hag'ın E Grubu'nu Real Sociedad'ın üzerinde bitirmek için başka bir gole daha ihtiyacı vardı ve menajer, hücum desteği için yedek stoperine döndü. Ancak Maguire da buna çare olamadı.
Bu durum, akıllara 2009-2010 sezonunda Bursaspor'u şampiyonluğa taşıyan Ertuğrul Sağlam'ın, zaman zaman sıkışan maçlarda stoper Ömer Erdoğan'ı santrfor olarak oynatmasını getirdi.
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BÜYÜK RESİM: Maguire son anlarda bir kafa vuruşu yapsaydı bu inanılmaz bir an olurdu.
Real Sociedad'ı Gamacho'nun 17. dakikada kaydettiği gol ile deplasmanda 1-0 mağlup eden United, lider olamasa da gruptan ikinci olarak çıkmayı başardı.
UNITED'I NE BEKLİYOR? Erik ten Hag'ın öğrencileri, 6 Kasım Pazar günü Aston Villa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
United, bir sonraki hafta 13 Kasım'da Fulham'a konuk olacak ve ardından araya 2022 Dünya Kupası girecek.