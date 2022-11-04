Maguire forvet mi?! Çaresiz Manchester United'ın Real Sociedad'a karşı gol bulmak için garip bir taktiksel değişiklik yaptı

Samet Çayır
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Ertuğrul Sağlam & Erik ten HagGetty
Manchester UnitedAvrupa LigiReal Sociedad vs Manchester UnitedH. Maguire

Holllandalı menajer, Avrupa Ligi'nde Real Sociedad karşısında ilginç bir yöntem denedi.

  • Maguire bu yılın başlarında formasını kaybetti
  • Uniited'ın en az iki farkla kazanması gerekiyordu
  • Ancak 1-0 galip gelebildi

NE OLDU? Erik ten Hag'ın E Grubu'nu Real Sociedad'ın üzerinde bitirmek için başka bir gole daha ihtiyacı vardı ve menajer, hücum desteği için yedek stoperine döndü. Ancak Maguire da buna çare olamadı.

Bu durum, akıllara 2009-2010 sezonunda Bursaspor'u şampiyonluğa taşıyan Ertuğrul Sağlam'ın, zaman zaman sıkışan maçlarda stoper Ömer Erdoğan'ı santrfor olarak oynatmasını getirdi.

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BÜYÜK RESİM: Maguire son anlarda bir kafa vuruşu yapsaydı bu inanılmaz bir an olurdu.

Real Sociedad'ı Gamacho'nun 17. dakikada kaydettiği gol ile deplasmanda 1-0 mağlup eden United, lider olamasa da gruptan ikinci olarak çıkmayı başardı.

UNITED'I NE BEKLİYOR? Erik ten Hag'ın öğrencileri, 6 Kasım Pazar günü Aston Villa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

United, bir sonraki hafta 13 Kasım'da Fulham'a konuk olacak ve ardından araya 2022 Dünya Kupası girecek.

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