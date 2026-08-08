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Galatasaray SK v Rennes - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

Çeviri:

Madrid'e mi? Osimhen'in geleceğinde yeni gelişme

Transfers
Galatasaray
V. Osimhen
D. Simeone
Atletico Madrid
Türkiye
Nijerya
Arjantin
İspanya

Manzara tersine mi döner?

Victor Osimhen'in geleceğiyle ilgili açıkladığı tutumun net olmasına rağmen, Nijeryalı forvetin adı transfer dönemindeki en dikkat çekici dosyalardan birini yeniden açabilecek perde arkası hamlelerin sürmesiyle birlikte spekülasyonların odağına yeniden döndü.

İspanyol gazeteci Ruben Uria, Osimhen'in geleceğiyle ilgili yeni bir gelişmeyi ortaya çıkararak, teknik direktör Diego Simeone'nin Osimhen'i kadrosuna katmak isteyen kişi olduğunu doğruladı.

Oyuncunun menajerleri, hizmetlerini Atletico Madrid'e sunuyordu; Nijeryalı forvet ise transferin gerçekleşmesini kolaylaştırmak amacıyla maaşında ciddi bir indirim yapmaya hazırdı.

Bu gelişme, Türk gazetesi Fanatik'e göre, kendisiyle 30 Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Galatasaray'da kalma konusundaki kararlılığına dair son dönemde çıkan haberlerin ardından geldi.

27 yaşındaki Nijeryalı forvetin güncel piyasa değeri yaklaşık 75 milyon euro olarak tahmin ediliyor. Osimhen, Galatasaray'da güçlü rakamlar sunuyor; 74 resmi maçta 59 gol atıp 16 asist yaparak toplam 75 gole katkı sağladı.

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Osimhen'in Atletico Madrid'e transfer olma ihtimali, Galatasaray'ın tutumuna ve transferin mali şartlarına, ayrıca oyuncunun maaşının bir kısmından feragat etme konusundaki kolaylıklara bağlı kalmaya devam ediyor.

İspanyol basınında birkaç gün önce çıkan haberler, Atletico Madrid yönetiminin yüksek bedeli nedeniyle Osimhen transferine girmek istemediğine, buna karşın Barcelona'ya gitmek isteyen forvet Julian Alvarez'de ısrarcı olduğuna işaret etmişti; henüz sonuçlanmamış karmaşık bir tablonun ortasında.

Ayrıca okuyun: Yaklaşan başarısızlık: Barcelona "Alvarez" bütçesiyle iki transfer hazırlıyor

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