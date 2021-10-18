Maç sonunda çıkan kavgaya silahlı müdahale

Portekiz’de oynanan bir futbol maçında gerilen sinirler ortamı bir anda savaş alanına çevirdi.

Olimpico do Montijo ve Vitoria Setubal B takımları arasında oynanan bölgesel lig mücadelesi, futbol sahalarında görmek istemediğimiz olaylara sahne oldu.

Maç sonunda çıkan kavgaya müdahale eden yerel polis güçleri, tarafları birbirinden ayırabilmek için havaya ateş etmek zorunda kaldı.

Golsüz sona eren maçın son düdüğüyle birlikte sahaya giren taraftarlar kavganın fitilini ateşlerken, oyuncular ve antrenörler öfkeli kalabalığın saldırısına uğradı.

Neler yaşandı?

Kavgayı durdurmak için sahaya giren iki polis memurunun müdahalesi yeterli olmadı. O esnada olay yerine gelen üçüncü bir polis memuru havaya dokuz el ateş etti.

Yaşananların ardından konuyla ilgili polis tarafından yapılan resmi açıklamada şu sözlere yer verildi:

“Sahaya giren iki takım taraftarlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi arasında gerginlik yaşandı.”

“Güvenliği sağlamak için stadyumda bulunan polis memurları olaya ivedilikle müdahale etti. Havaya açılan uyarı ateşi herhangi bir zarara veya yaralanmaya neden olmadı.”

😱 ¡Batalla campal en un estadio portugués!



🔫 Absolutamente surrealista lo sucedido en el partido de la regional lusa entre Olímpico de Montijo y Vitória de Setúbal B... ¡Hasta nueve disparos al aire de la policía y un jugador encañonado!



📹 @Record_Portugal pic.twitter.com/KDbVSSflSQ — EFE Deportes (@EFEdeportes) October 17, 2021

Ne söylediler?

Taraftlar hakkında disiplin soruşturması başlatıldı. Setubal teknik direktörü Paulo Martins, “Polis müdahalesi olmasa olaylar daha da kötüleşebilirdi. Taraftarların sahaya girmesine engel olunmalı” sözlerini kullandı.

Olimpico do Montijo’yu çalıştıran Marco Bicho ise olayı, “90 dakika sonunda bazen takımlar kontrolü kaybedebiliyor. Oyuncular, antrenörler ve yöneticiler arasındaki tartışma kavgaya dönüştü” sözleriyle özetledi.

Bicho ayrıca polisin silah kullanmasını eleştirdi:

“Oyuncuların birbirine girdiği sayısız maç yaşanmıştır. Buradaki gibi bir şey gören oldu mu? Çok daha kötü durumlarda bile polisin havaya 10 el ateş ettiğini görmedim.”

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