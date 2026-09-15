Fransız kulübü Olympique Lyon'un genç yeteneği forvet Kyle Boudache, önümüzdeki dönemde Cezayir Milli Takımı'nı temsil etme kararında ısrarlı olduğunu vurgulayarak, koşullar ne olursa olsun tercihinin Cezayir'den yana değişmeyeceğini, hatta Fransa Milli Takımı'nın teknik direktörü Zinedine Zidane'dan bir telefon alsa bile bu kararın sabit kalacağını belirtti.

20 yaşındaki oyuncu, bugün salı günü Cezayir gazetesi "El Khabar" tarafından aktarılan söyleşide, en büyük hayalinin Cezayir Milli Takımı'nın formasını giymek ve takımla birlikte Dünya Kupası finallerine katılmak olduğunu, bunun yanı sıra kulübüyle birlikte kulüpler düzeyinde en büyük Avrupa müsabakalarında yer almak istediğini açıkladı.

Boudache'ın Cezayir Milli Takımı'nı tercihi, artık oyuncunun önceki açıklamalarında dile getirdiği bir tutumdan ibaret değil; zira Cezayir'i temsil etme yolunda resmi bir adım attı. Cezayir Milli Takımı'nın renklerini taşımayı kabul ederek Cezayir 23 Yaş Altı Milli Takımı'na ilk davetini aldı.

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Boudache'ın teknik direktör Rafik Saifi yönetimindeki Cezayir Olimpiyat Milli Takımı'na davet edilmesi, oyuncunun uluslararası kararında ısrarcı olduğunu ve Cezayir milli takımlarındaki serüvenine başlama arzusunu yansıtan bir adım oldu.

Boudache, Fransa'yı temsil etmeye ikna etmek amacıyla Fransa Milli Takımı'nın teknik direktörü Zinedine Zidane'dan bir telefon alma ihtimali sorulduğunda tutumunu net bir şekilde ortaya koydu.

Olympique Lyon forveti, tercihi konusunda hiçbir şüpheye yer bırakmadı ve koşullar ne olursa olsun kararının sabit kalacağını vurgulayarak şunları söyledi: "Her halükarda Cezayir olacak, orası benim ülkem."

Bu açıklama, Fransa Milli Takımı'nı temsil etme fırsatına sahip olmasına rağmen ve Fransız futbolunda yükselişe geçen kariyerinin gölgesinde, oyuncunun Cezayirli köklerine bağlılığını yansıtıyor.

En büyük hayal ve köklü Cezayirli bağlar

Boudache, Cezayir Milli Takımı formasıyla Dünya Kupası finallerine katılmayı, kulübüyle birlikte büyük Avrupa müsabakalarında yer almanın yanı sıra en önemli gelecek hedefleri arasına koydu.

Genç forvet şunları söyledi: "Benim için hayal, Şampiyonlar Ligi gibi büyük müsabakalarda oynamak ve aynı zamanda Cezayir ile Dünya Kupası'nda oynamak."

Boudache'ın sözleri, önümüzdeki yıllarda gerçekleştirmeye çalıştığı net hedeflerini ortaya koyuyor; ister kulüpler düzeyinde Şampiyonlar Ligi'ne katılım yoluyla, ister uluslararası düzeyde Cezayir Milli Takımı ile Dünya Kupası'na ulaşarak.

Boudache, Cezayir'e bağlılığının futbol ya da milli takımı temsil etmekle sınırlı kalmadığını, bunun aynı zamanda ailevi kökleri ve Kabiliye bölgesiyle olan sıkı ilişkisiyle de bağlantılı olduğunu vurguladı.

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Genç forvet, yaz aylarında ailesiyle birlikte bölgeyi ziyaret etmeye özen gösterdiğini, ailesinin oradan geldiğini belirtti. Bu bağlamda şunları söyledi: "Her yaz ailemle birlikte Kabiliye'ye gidiyorum. Enerjimizi yeniden kazanmak için oraya dönüyoruz, çünkü biz bu bölgeden geliyoruz."

Boudache'ın açıklamaları, Cezayirli köklerine olan bağlılığının derinliğini yansıtıyor; bu da Fransa Milli Takımı'nın formasını giyme fırsatı elde etme imkânına rağmen Cezayir'i temsil etme kararındaki ısrarını açıklıyor.

Boudache, geçtiğimiz sezon Nice'in renklerini savunduktan sonra, şu anda Olympique Lyon ile futbol kariyerinde önemli bir aşamadan geçiyor. 20 yaşındaki forvet, geçtiğimiz sezon Nice ile 19 maçta forma giydi ve yaz transfer döneminde Olympique Lyon'a transfer olmadan önce üç gol kaydetmeyi başardı.

Boudache, Lyon ile yaşayacağı yeni deneyimin kariyerinde önemli bir adım oluşturmasını ve seviyesini geliştirmesine, ister kulübüyle ister Cezayir Milli Takımı ile olsun, oynamayı hayal ettiği büyük müsabakalara ulaşmasına yardımcı olmasını umuyor.

Oyuncunun Fransız futbolunda yerini sağlamlaştırmaya başladığı bir dönemde, Cezayir'i açıkça tercih etmesinin ardından uluslararası düzeydeki tutumu artık netleşmiş görünüyor; kendisi, gelecekte Fransa'yı temsil etmeye ikna etmeye yönelik herhangi bir girişimin kararını değiştirmeyeceğini vurguladı.

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