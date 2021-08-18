Sezona çok kötü bir başlangıç yapan Lyon'da Marcelo'nun kadro dışı bırakılmasıyla başlayan operasyon büyüyor.

Ligue 1’in açılış haftasında evinde Brest’le 1-1 berabere kalan Lyon, hafta sonu Angers deplasmanından 3-0’lık ağır bir yenilgiyle dönmüştü.

Lyon kulübü, Angers maçında kendi kalesine gol atan Marcelo’nun kadro dışı bırakıldığını ve sözleşmesinin feshedileceğini açıkladı.

Angers yenilgisinin ardından kaptan Leo Dubois soyunma odasında takıma hitaben bir konuş yaptı. Marcelo’nun bu sırada gülmesi ve ciddiyetsiz bir tavır sergilemesi nedeniyle teknik direktör Peter Bosz, tecrübeli savunmacının üstünü çizdi.

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Juninho neşteri vuracak

RMC Sport’un haberine göre; Lyon’da operasyon Marcelo ile sınırlı kalmayacak. Radikal bir değişiklik için harekete geçen sportif direktör Juninho, beş oyuncuyla yolları ayırma kararı aldı.

Maxwel Cornet, Thiago Mendes, Houssem Aouar, Rayan Cherki ve Islam Slimani disiplinsiz tavırları nedeniyle satış listeine konacak.

Cornet, Angers mücadelesinin 65. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını sahada 10 kişi bırakmıştı. Lyon, sol bek pozisyonuna Cornet’nin yerine Chelsea forması giyen Emerson Palmieri’yi transfer etmek istiyor.

Fransız basınında Burnley’nin Cornet için Lyon’a 17 milyon euro’luk bir teklif götürdüğü yazılmıştı. Ancak Fildişili oyuncunun ilk tercihi, kendisini isteyen bir diğer kulüp olan Bundesliga ekibi Hertha Berlin.

Slimani de yolcu

2018/19 sezonunda Fenerbahçe forması da giyen Slimani, Brest karşısında oyuna sonradan girip beraberlik golünü kaydetmişti. Ancak Cezayirli oyuncu ilk 11’de başladığı Angers maçında bekleneni veremedi ve 69. dakikada kenara alındı.

İki maçta da 90 dakika sahada kalan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Houssem Aouar’ın adı, bir süre önce Premier Lig ekiplerinden Arsenal ile anılmıştı. Yaşanan son gelişmeler Londra ekibinin transfer için yeniden harekete geçirebilir.

Cherki şaşırttı

Listedeki beş isim arasında belki de en büyük sürprizi yaratan isim Rayan Cherki oldu. Lyon altyapısından yetişen 18 yaşındaki oyuncu, kulübün gelecekteki önemli yıldızlarından biri olarak görülüyordu.

Geçen sezon Ligue 1’de 27 maçta görev yapan Cherki, Fransa Kupası’nda oynadığı üç maçta üç gol, bir asist üreterek dikkat çekmişti. Cherki bu sezon ise geride kalan iki maçta sadece 60 dakika sahada kaldı.

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