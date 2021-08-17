ÖZEL | Lyon, Marcelo'yu kadro dışı bıraktı: Sözleşmenin feshi için görüşmeler sürüyor

Olympique Lyon, Marcelo Guedes'in sözleşmesinde iki sezon daha olmasına rağmen fesih görüşmelerine başladı.

Yeni teknik direktör Peter Bozs yönetiminde sezona kötü başlayan Lyon'da veda kapıda.

Fransız ekibi, Marcelo ile Mart ayında sözleşme yenileyerek iki yıl daha anlaşmaya varmıştı ancak Brezilyalı stoper ile yollar bu sezon ayrılıyor.

Sezonun ilk maçında Brest ile 1-1 berabere kalan Lyon, bu hafta sonu Angers'a 3-0 mağlup oldu.

Alınan ağır yenilgide deneyimli stoper Marcelo Guedes kendi kalesine gol atmasının yanı sıra ilk yarıda kırmızı kartın eşiğinden döndü.

Marcelo'nun performansının ardından yönetim, 34 yaşındaki oyuncu ile ayrılık kararı aldı.

Marcelo kadro dışı bırakıldı

Olympique Lyon, Marcelo Guedes'i Angers maçından sonra soyunma odasında uygunsuz davranışlarda bulunduğu gerekçesiyle kadro dışı bıraktı.

Fransız ekibi, resmi sitesinden yaptığı açıklamada deneyimli stoperin altyapıda antrenmanlara çıkacağını kaydetti.

L’Olympique Lyonnais informe qu'en accord entre les parties prenantes de la Direction sportive et son entraîneur Peter Bosz, il a été décidé que son joueur Marcelo prendrait part à compter de ce jour aux séances d’entraînements du groupe PRO 2.https://t.co/oBxqa26ykc — Olympique Lyonnais (@OL) August 17, 2021

Marcelo Guedes, Beşiktaş'a dönebilir mi?

Öte yandan kadro planlamasını sürdüren Beşiktaş bir stoper transferi gerçekleştirmek istiyor.

Lyon ile yaşananların ardından Marcelo Guedes eski takımı için açık opsiyon haline geldi.

Deneyimli stoper, kadro dışı bırakılmasıyla Beşiktaş'a dönebilir.

Marcelo, Lyon'a nasıl transfer olmuştu?

2017 yılından beri Lyon forması giyen Brezilyalı futbolcu, geçen sezon Fransız ekibiyle çıktığı 27 maçta 2 gol kaydetti.

2016 - 2017 sezonunda Beşiktaş forması giyen Marcelo, siyah-beyazlı ekipteki başarılı performansının ardından 7 milyon euro karşılığında Lyon'un yolunu tutmuştu.

Fransız ekibiyle 166 karşılaşmada görev alan Brezilyalı stoper, toplamda 8 gol kaydetti.

Editör Yorumu

Bu haftaki Angers yenilgisi Marcelo için kritik bir sınavdı. Oradaki performansı Lyon'daki geleceğini belirledi.

Goal Fransa editörlerinin bilgierine göre; yeni teknik direktör Peter Bosz'un Marcelo'nun oyununa karşı bir hayranlık beslediği şüpheli. Zira Bozs pasör oyuncuları tutuyor.

Taraftar açısından da Marcelo ile kopmalar yaşandı. Bir maçtan sonra onu eleştirdiler ve o da bir taraftara hakaret etti. Bu noktadan sonra taraftarların Marcelo'ya karşı sevgisi kalmadı.

Aslında çoğu taraftar da Marcelo'nun oyun tarzını beğenmiyor. Lyon'da ilk 11 oynayabilecek seviyede olmadığını düşünüyorlar. Kısacası taraftarların gözünde sevilmemek için birçok neden var.

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