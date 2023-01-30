Paris Saint-Germain, Rayan Cherki'ye "aşağılayıcı" olduğu düşünülen bir teklif sunduktan sonra Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas tarafından eleştirildi.

NE OLDU? PSG, mevcut en iyi yetenekler için pazarda her zaman vardır ve önemli potansiyele sahip oyuncular için de genellikle diğer takımlara baskın yapmaya çalışır. Fransa U21 Takımı'nda da oynayan Lyon'un kanat oyuncusu Cherki de 19 yaşındaki heyecan verici bir oyuncu olarak öne çıkıyor. PSG, genç yetenek için Lyon'a teklifini yaptı ancak bu teklif 'aşağılayıcı' bulunup reddedildi.

NE SÖYLENDİ? Lyon patronu Aulas, RMC Sport'a verdiği demeçte PSG'nin Cherki'ye ilgi duyduğunu söyledi ve şu yorumu yaptı: "Cumartesi akşamı Nasser (al-Khelaifi) ile uzun zaman geçirdim. Rayan Cherki için görüşmeler yaptık ve ona 'hayır' dedim. Nasser de bana 'tamam, bitti' dedi ve PSG'nin yeni bir teklif vermeyeceğini ekledi. Bu doğrudan ve samimi temas için kendisine teşekkür ederim. Müzakerelere girmedik ama teklifin seviyesi aşağılayıcıydı."

DAHA BÜYÜK RESİM: Cherki, 2010'dan beri Lyon'da yer alıyor ve memleketi olan kulübü için 82 maça çıktı. Altyapıdan yetişen oyuncu, bu süreçte 10 gol kaydetti.

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SIRADA NE VAR? Kylian Mbappe, Lionel Messi ve Neymar gibi isimlerle birlikte PSG'nin hücum seçenekleri konusunda neredeyse hiç eksiği yok. Ancak geleceği inşa etmek adına Cherki'ye olan ilgilerinin yeniden alevlenip alevlenmeyeceği henüz belli değil.