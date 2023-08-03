Inter’de bir Serie A şampiyonluğu yaşayan Belçikalı yıldız, kariyerini başka bir İtalyan ekibinde sürdürecek.

Şampiyonlar Ligi’nde final oynayan Inter’de İstanbul’daki finale yedek kulübesinde başlayan ve 11’de Edin Dzeko’nun oynaması üzerine Inter’de devam etmeme kararı alan Belçikalı golcü Romelu Lukaku Serie Anın bir başka dev kulübü Juventus’a transfer olmaya oldukça yaklaştı. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio’ya göre Lukaku’nun siyah-beyazlı formayı giymesine bir adım kaldı.

Habere göre Lukaku Juventus ile 2+1 senelik sözleşme için anlaşmaya varırken, bu transferin gerçekleşmesi İtalyan ekibinin Sırp santrforu Dusan Vlahovic’in, Lukaku’nun bonservisini elinde bulunduran Chelsea’ye transferine bağlı.

Ekonomi faktörü

Chelsea yönetimi ilk etapta Vlahovic için istenen 50 milyon euroyu ödemek istemiyor ancak Juventus bu talepte 10 milyon euroluk indirime gidebilir gibi görünüyor.

Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri daha önce yaptığı açıklamada Vlahovic ile çalışmaktan son derece memnun olduğunu ancak kulübün finansal durumundan ötürü bazı kararlar almaları gerektiğini belirtmiş ve bu transfere açık kapı bırakmıştı.

Geride bıraktığımız sezonda 30 yaşındaki Lukaku 14, 23 yaşındaki Vlahovic ise 15 kez gol sevinci yaşamıştı.