Luis Suarez ve Cesc Fabergas, Barcelona'nın tesislerinde antrenman yapıyor

Fenerbahçe, dudak uçuklatan bir maaş teklif etmesine rağmen Suarez'i ikna edemedi.

İspanyol futbolunun son on yılının iki ikonu Cesc Fabregas ve Luis Suarez, Barcelona'da görüldü.

Relevo, her iki oyuncunun da yeni bir takım ararken kulübün izniyle Barcelona'nın antrenman tesislerinde birlikte antrenman yaptığını yayınladı.

Luis Suárez busca equipo... mientras se entrena en las instalaciones del Barcelona con el permiso del club.



📌 El charrúa goza de la compañía de Cesc Fàbregas, que firmará con el Como italiano. pic.twitter.com/0GYGP7ySng — Relevo (@relevo) July 15, 2022

35 yaşındaki Suarez, yakın zamanda Atletico Madrid tarafından serbest bırakıldı ve Avrupa futbolunda kalmaya kararlı görünüyor, ancak şu ana kadar net bir hedef takım ortaya çıkmadı.

Yine 35 yaşındaki Fabregas, geçtiğimiz sezon Ligue 1'de AS Monaco ile zorlu bir sezon geçirdi ve A takımdan dışlandı. Ciddi bir sakatlık, onu aylarca sahalardan uzak tuttu. Serie B'de Como'ya sürpriz bir transferle bağlantılı, ancak henüz hiçbir şey resmiyete dökülmüş değil.

Her ikisinin de formda kalmak için bolca zamanı ve alanı olacak, Barcelona ekibi Cumartesi günü sezon öncesi turları için Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor.

Suarez, Fenerbahçe'ye mi gelecek?

Forvet transferi için bir süredir önemli isimlerle görüşen Fenerbahçe'nin Luis Suarez'den olumsuz yanıt aldığı ortaya çıktı.

Sözleşmesinin sona ermesiyle Atletico Madrid'den ayrılan deneyimli golcü hem Avrupa'dan, hem de ABD'den çok sayıda teklif aldı.

Bu kulüplerin arasında yer alan Fenerbahçe, dudak uçuklatan bir maaş teklif etmesine rağmen Suarez'i ikna edemedi.

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