Al Sadd'ı çalıştırdığı dönemde İran'a giden Barcelona Teknik Direktörü Xavi'nin takımıyla ABD'ye uçmasına izin verilmedi

Xavi'nin bir an önce sorununu çözüp takıma katılması bekleniyor.

Barcelona, sezon öncesi hazırlıkları için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmeye hazırlanıyor.

Kulüp, son zamanlarda tur için son kadrosunu oluşturmaya çalışıyor.

Frenkie de Jong, yeni transferler Raphinha, Andreas Christensen ve Franck Kessie ile birlikte kadroda yer alırken Neto, Riqui Puig ve Oscar Mingueza gibi isimler kadroda yer almıyor.

Raporlar, Robert Lewandowski'nin Miami'de tıbbi bir testten geçtikten sonra yarın Florida'daki kampa katılabileceğini gösteriyor.

Xavi, takımının başında değil

Ancak, oldukça ilginç bir durum var. Xavi, takımıyla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne seyahat edemeyecek. Barça teknik direktörü pasaportuyla ilgili sorunlar yaşadığı için bugün takımla seyahat etmiyor.

Bunun nedeni, Barcelona teknik direktörünün Al Sadd'da iken İran'da bulunmasıydı. Birisi İran'da bulunduğunda, Amerika Birleşik Devletleri'ne serbestçe giremez ve özel bir izne ihtiyacı vardır.

Cuma öğleden sonra kulüp sorunu çözmeye çalıştı ve aslında bunu başardılar. Sürpriz, kalkış saatinde havaalanına vardıklarında ve bilgisayar sisteminin yolculuk için yeşil ışık yakmadığını gördüklerinde oldu.

Barcelona tarafı, sorunun önümüzdeki günlerde çözüleceğinden ve Xavi'nin yakında gruba katılabileceğinden umutlu. Ancak şu an için mevcut kadro, baş antrenörleri olmadan Florida'ya seyahat edecek.

Ancak diğer antrenörler, Gerard Pique gibi üst düzey liderlerle birlikte sezon öncesi hazırlık kampında yer alacak. Xavi'nin bir an önce sorununu çözüp takıma katılması bekleniyor.

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