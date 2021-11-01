Luis Suarez: Liverpool'u bırakıp Arsenal'e gitmek istedim

Luis Suarez, Şampiyonlar Ligi’nde oynamak istediği için 2013 yılında Liverpool’dan ayrılıp Arsenal’e imza atmaya çok yaklaşmış.

2011’de Liverpool’a gelen Suarez, üç yıl Merseyside ekibinde top koşturduktan sonra Barcelona’nın yolunu tutmuştu.

Ancak Suarez’in Camp Nou ihtimali belirmeden önce bir diğer Premier Lig ekibi Arsenal’e gitmek istediği ortaya çıktı. Londra ekibi, sözleşmesinde yer alan bir maddeden yararlanarak golcü oyuncuyu 40 milyon sterlin karşılığında kadrosuna katmaya çalışmış.

Ne söyledi?

UEFA.com’a konuşan Suarez, Liverpool’un Devler Ligi bileti alamamasından ötürü Arsenal’e transfer olmayı düşündüğünü itiraf etti.

“Temmuz 2012’de Brendan Rodgers göreve geldiğinde sanırım bir buçuk yıldır Liverpool’daydım.”

“Benimle iletişime geçen bazı kulüplere transfer olma imkanım vardı. Uruguay’da tatildeydim, Rodgers bana telefon etti ve aklındakileri anlattı. Kulübün yapısını ve felsefesini değiştirmek istediğini, takımı yeniden Şampiyonlar Ligi’ne taşımayı, büyük kupalar için savaşmayı ve takıma güzel futbol oynatmayı amaçladığını söyledi.”

“Benden ona inanmamı ve güvenmemi istedi. Yaptığımız sohbetten hoşnut kaldım. Kararlılığını ve kulübe aşılamak istediği felsefeyi beğenmiştim. Menajerimle görüştüm ve kulübe ayrılmak istemediğimi, Liverpool’da başarılı olmak için yeni bir fırsat arzuladığımı ilettim.”

“O yıl umduğumuz kadar iyi geçmedi, ama Rodgers’ın fikirleri kendini belli ediyordu. 2012/13 sezonu geride kaldı ve Arsenal’e imza atmak istedim, çünkü o tarihe kadar Şampiyonlar Ligi’ni hiç kaçırmamışlardı.”

Suarez’in Liverpool karnesi

Liverpool’a Ajax’tan gelen Suarez, İngiliz ekibiyle çıktığı 133 maçta 82 gol attı. Ardından gittiği Barcelona’da ise dört La Liga ve bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Şu anda Atletico Madrid forması giyen 34 yaşındaki oyuncu, buradaki ilk sezonunu 21 golle tamamlamıştı. 2021/22’de çıktığı 14 maçta ise yedi kez fileleri havalandırdı.

Daha fazlası için:

Conte'den Tottenham yönetimine sekiz kişilik transfer listesi

Vlahovic; Ronaldo, Messi ve Mbappe'yi geride bıraktı

Barcelona'ya bir Hollandalı daha