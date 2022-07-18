Bir zamanlar Old Trafford'da hemşehrisiyle birlikte oynayan eski kanat oyuncusu, Ronaldo'nun takımda kalmasını umuyor.

Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'daki geleceği manşetlere hükmetmeye devam ediyor ve Nani, Portekizli süperstarın yakın arkadaşlarının bile aramalarını ve mesajlarını göz ardı ettiğini açıklıyor.

Bilindiği gibi, beş Ballon d'Or sahibinin Old Trafford'dan ayrılacağı ile ilgili birçok haber çıktı.

Ronaldo'nun, United'ın, yaklaşan sezonda kupa kazanma ihtimali konusunda şüpheleri olduğu söyleniyor. Bu da oyuncunun başka bir yere gitmek istediğine dair haberlerin çıkmasına neden oluyor. Ancak Ronaldo henüz kamuoyuna niyetini açıklamış değil.

Cristiano Ronaldo, Manchester United'dan ayrılacak mı?

United'da ve Portekiz Millî Takımı'nda Ronaldo ile birlikte oynayan Nani, The Mirror'a şunları söyledi:

"Tatildeyken telefona cevap vermiyor! Onunla konuşmaya çalıştım ama 'Çok meşgulüm' dedi. Yakında konuşacağız."

Cristiano Ronaldo, Manchester United'da kalacak mı?

Erik ten Hag süper yıldızın satılık olmadığını iddia etse de Ronaldo'yu Chelsea, Paris Saint-Germain, Bayern Münih ve Sporting ile ilişkilendiren söylentileri durdurmak için çok az şey yaptı. Ancak Nani, yakın arkadaşının takımda kalmasını umuyor.

"O önemli ve her zaman fark yaratan bir oyuncu. Umarım kulübe yardım etmek için iyi bir ruh halindedir. Umarım kalır."

Manchester United, 2022-23 sezonunda kupa kazanabilir mi?

Ronaldo'nun kalıp kalmaması, United'daki bazı şeyleri hedeflerinin anahtarı olacak.

Savunma oyuncuları Lisandro Martinez ve Tyrell Malacia için anlaşmalar yapıldı, ancak orta saha ve hücumdaki takviyeler henüz sağlanamadı.

Nani, Ten Hag'ın mükemmel bir hoca olduğunu söylüyor ve United'ı kupaların yoluna sokmak için yeterince şey yapabileceğini umuyor.

"O harika bir menajer. Umarım gençler, ellerinden geleni yaparlar ve ona yardımcı olabilirler. Yeni hoca ve yeni takım için başarılar diliyorum.

"Umarım kulüp ait olduğu konuma geri döner ve çok özlediğimiz tüm kupaları tekrar kazanmaya başlar."