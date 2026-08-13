Luis Enrique: Finallerin kralı yeniden vurdu

Paris Saint-Germain'in teknik direktörü Luis Enrique, dün akşam Fransız ekibini Aston Villa karşısında UEFA Süper Kupa şampiyonluğuna taşıyarak finallerdeki dikkat çekici üstünlüğünü teyit etmeyi sürdürdü. Çarşamba akşamı oynanan karşılaşma, Paris ekibinin 2-1 galibiyetiyle sona erdi.

Bu şampiyonluk, Paris Saint-Germain'e yeni sezonun başında güçlü bir moral verirken, aynı zamanda kariyerinin başından bu yana finallerde olağanüstü bir sicile sahip olan İspanyol teknik adamın istisnai istatistiklerini de pekiştirdi.

Aston Villa karşısında aldığı galibiyetle Luis Enrique, teknik direktör olarak çıktığı 20 finalde 17. galibiyetine ulaştı. Fransız RMC ağının aktardığına göre bu istatistik, onun belirleyici maçlarla başa çıkmadaki istisnai yeteneğini yansıtıyor.

Başlangıç Barcelona'da: Kupalarla dolu bir kariyer

Luis Enrique'nin finallerle olan yolculuğu, 30 Mayıs 2015'te Barcelona'yı İspanya Kral Kupası finalinde Athletic Bilbao karşısında sahaya sürdüğü maçla başladı; karşılaşma Katalan ekibinin 3-1 galibiyetiyle sonuçlandı.

Barcelona dönemi boyunca İspanyol teknik adam, hem ulusal hem de kıtasal arenada kendini güçlü bir şekilde kabul ettirdi ve takımı iki yılda 7 kupa kazanmaya taşıdı; bunların en dikkat çekeni UEFA Şampiyonlar Ligi'ydi.

Enrique'nin Barcelona dönemindeki tek final mağlubiyeti de yine Athletic Bilbao karşısında geldi; Ağustos 2015'te İspanya Süper Kupası'nı, ilk maçta 4-0 yenilip rövanşta 1-1 berabere kalarak kaybetti.

İspanya dönemi: İstisna

Enrique'nin kariyeri, hiçbir kupa kazanamadığı bir duraktan da yoksun değildi ve bu, İspanya Milli Takımı dönemiydi.

"La Roja"yı çalıştırdığı dönemde Enrique, 2021 yılında UEFA Uluslar Ligi finaline ulaştı, ancak aynı yılın 10 Ekim'inde oynanan karşılaşmada Fransa Milli Takımı'na 2-1 yenildi.

Bu aksaklık, sonrasında yeniden finallerde şampiyonluk kürsülerine çıkmaya alışan İspanyol teknik adamın kariyerinde adeta bir istisna oldu.

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Paris'te: 11 finalde 10 kupa

Paris Saint-Germain'deki serüveni ise belirleyici maçlardaki dikkat çekici başarısının bir devamı niteliğinde geldi.

Fransız kulübünün başına geçtiği günden bu yana Enrique 11 finale çıktı ve bunların 10'unu kazanmayı başardı; yalnızca bir kez mağlubiyet yaşadı; o da 2025 Kulüpler Dünya Kupası finalinde Chelsea karşısındaydı. Paris Saint-Germain, 13 Temmuz 2025'te 3-0 yenilmişti.

Bu aksaklıktan bu yana Paris ekibi finallerde galibiyet yoluna geri döndü; 2025 UEFA Süper Kupası'nda Tottenham'ı penaltı atışlarıyla geçti, ardından Interkontinental Kupa'da Flamengo'yu, Fransa Süper Kupası'nda Marsilya'yı ve UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal'i saf dışı bıraktı; son olarak da 2026 UEFA Süper Kupası'nda Aston Villa'yı kurbanları listesine ekledi.

Böylece Enrique, Paris Saint-Germain teknik ekibinin başında dördüncü sezonuna girerken kariyerinin en dikkat çekici istatistiklerinden birini daha da pekiştirme fırsatı bulmuş görünüyor.

Luis Enrique'nin final listesi

30 Mayıs 2015: İspanya Kral Kupası – Barcelona 3-1 Athletic Bilbao.

6 Haziran 2015: UEFA Şampiyonlar Ligi – Barcelona 3-1 Juventus.

11 Ağustos 2015: UEFA Süper Kupa – Barcelona 5-4 Sevilla (uzatmalar sonucu).

17 Ağustos 2015: İspanya Süper Kupası – Athletic Bilbao 4-0 Barcelona, ardından 1-1 beraberlik.

20 Aralık 2015: Kulüpler Dünya Kupası – Barcelona 3-0 River Plate.

22 Mayıs 2016: İspanya Kral Kupası – Barcelona 2-0 Sevilla (uzatmalar sonucu).

17 Ağustos 2016: İspanya Süper Kupası – Barcelona 2-0 Sevilla ve 3-0.

27 Mayıs 2017: İspanya Kral Kupası – Barcelona 3-1 Alavés.

10 Ekim 2021: UEFA Uluslar Ligi – Fransa 2-1 İspanya.

3 Ocak 2024: Fransa Süper Kupası – Paris Saint-Germain 2-0 Toulouse.

25 Mayıs 2024: Fransa Kupası – Paris Saint-Germain 2-1 Lyon.

5 Ocak 2025: Fransa Süper Kupası – Paris Saint-Germain 1-0 Monaco.

24 Mayıs 2025: Fransa Kupası – Paris Saint-Germain 3-0 Rennes.

31 Mayıs 2025: UEFA Şampiyonlar Ligi – Paris Saint-Germain 5-0 Inter.

13 Temmuz 2025: Kulüpler Dünya Kupası – Paris Saint-Germain 0-3 Chelsea.

13 Ağustos 2025: UEFA Süper Kupa – Paris Saint-Germain 2-2 Tottenham, penaltılarla 4-3 galibiyet.

17 Aralık 2025: Interkontinental Kupa – Paris Saint-Germain 1-1 Flamengo, penaltılarla 2-1 galibiyet.

8 Ocak 2026: Fransa Süper Kupası – Paris Saint-Germain 2-2 Marsilya, penaltılarla 4-1 galibiyet.

30 Mayıs 2026: UEFA Şampiyonlar Ligi – Paris Saint-Germain 2-2 Arsenal, penaltılarla 4-3 galibiyet.

12 Ağustos 2026: UEFA Süper Kupa – Paris Saint-Germain 2-1 Aston Villa.