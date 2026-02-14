Luis Enrique'den Ballon d'Or kazanan oyuncusuna çok sert çıkış: Hiçbir değeri yok!

Paris Saint-Germain, Ligue 1’de sezonun üçüncü yenilgisini alırken, mağlubiyet sonrası yaşanan açıklamalar gündemi sarstı. Rennes’e 3-1 kaybeden PSG’de Ballon d’Or sahibi Ousmane Dembele, maç sonrası yaptığı röportajda takım arkadaşlarını arzu ve kolektif ruh eksikliğiyle eleştirdi.

Dembele, oyuncuların bireysel oynamak yerine PSG için mücadele etmeleri gerektiğini vurgulayarak şampiyonluk hedefi için daha fazla birliktelik çağrısı yaptı. Ancak bu açıklamalar teknik direktör Luis Enrique tarafından sert bir şekilde karşılandı.

Rennes karşılaşmasında Musa Al-Taamari, Esteban Lepaul ve Breel Embolo’nun golleriyle mağlup olan PSG’de, Dembele teselli golünü kaydetmişti. Ancak Enrique, maç sonrası basın toplantısında oyuncusunun sözlerine yanıt vermeyi reddetti.

“Maç sonrası oyuncu açıklamaları değersizdir. Kesinlikle değersizdir. Teknik direktör açıklamaları da öyle olabilir ama oyuncu açıklamaları tamamen değersizdir. Bir oyuncunun sözlerine yanıt vermeyeceğim” diyen Enrique, kulüp hiyerarşisine vurgu yaptı.

İspanyol teknik adam, “Hiçbir oyuncunun kulüpten büyük olmasına izin vermem. Takımdan ben sorumluyum. Ne bir oyuncu, ne sportif direktör, ne başkan, hiç kimse kulübün üzerinde değildir” ifadelerini kullandı.

PSG’nin durumu kontrol altında mı?

PSG, geçtiğimiz sezon dört kupa kazanarak ve ilk Şampiyonlar Ligi zaferini elde ederek zirve yapmıştı. Bu sezon aynı dominasyonu sergileyemese de Fransız devi; Trophee des Champions, UEFA Süper Kupa ve FIFA Intercontinental Cup’ı kazanmayı başardı. Tüm kulvarlarda 35 maçta yüzde 60 galibiyet oranı yakalayan Paris ekibi için panik havası oluşmuş değil.

Kulüp, son yıllarda yıldız transfer politikasını değiştirerek genç ve sisteme uygun oyunculara yönelmişti. Bu dönüşüm, daha önce Kylian Mbappe ve Neymar gibi süperstarların domine ettiği soyunma odasında ego dengesini azaltmayı hedefliyordu. Dembele’nin açıklamaları ise bu yeni kolektif yapı açısından tartışma yarattı.

Enrique’nin net tavrı, soyunma odasında disiplin ve kulüp kültürünün korunması adına güçlü bir mesaj olarak yorumlandı. PSG’nin kısa sürede bu krizi geride bırakıp yeniden ritmini bulması bekleniyor.