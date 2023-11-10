Liverpool'un yıldızı Luis Diaz'ın babası, kaçırıldıktan sonra günlerce yürütüldü.

Luis Manuel Diaz'ın yaşadığı travmatik çilenin tüm ayrıntıları, sağ salim serbest bırakılmasının ardından ortaya çıktı.

28 Ekim'de eşinin yanına götürülen baba Diaz, işkencecilerin ellerinde 13 gün acıya maruz kaldı.

Silahlı isyancı örgüt ELN tarafından kaçırılan ve rehin tutulan Diaz'ın, ELN üyelerinin kendisini kaçırmak için kullandığı motosikletten indikten sonra dizinden yaralandığı bildirildi.

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Diaz'ın eşi, söz konusu olaydan kısa bir süre sonra serbest bırakıldı ancak baba için korkunç olay bir süre daha devam etti.

ELN, sonunda Diaz'ı 9 Kasım'da serbest bırakmayı kabul etti ve rehineciler, polis ve Kolombiya ordusu tarafından yakalandı.

Kolombiya'nın Kuzey Karayip bölgesindeki Riohacha Piskoposu Monsenyör Francisco Ceballos, Diaz'ın kurtarılmasının ardından insani yardım ekibinin Diaz ile konuşan ilk üyesi oldu ve 58 yaşındaki babanın yaşadıklarının ayrıntılarını açıkladı.

Ceballos, Kolombiya televizyonuna konula ilgili şunları söyledi: "Önünüzde özgürlüğünden yoksun bırakılmış bir insanı gördüğünüzde çok duygusal bir an oluyor. Onunla yolda karşılaştım. Onu ilk gören bendim. Ona sarıldım ve ağlamaya başladı.

"Yapmak zorunda kaldığı uzun yürüyüşlerden dolayı çok duygusaldı ve çok yorgundu. Bana, kaçırıldığında iki gün artı dört gün daha sürekli yürümek zorunda kaldığını söyledi. Kaçırıldığı 13 günün altı günü gece gündüz yürümüş."

Diaz şimdi ailesiyle birlikte Barrancas'a geri döndü ve helikopterle Valledupar'dan uçtuktan sonra eşine kavuştu.

Oğlu Liverpool forveti Luis ise babasının serbest bırakıldığı gün Toulouse'a karşı Avrupa Ligi karşılaşmasındaydı.

Kolombiyalı millî futbolcu, cesur bir duruş sergileyerek işini yapmaya devam etti ve Premier Lig'de Luton maçında gol bile attı.