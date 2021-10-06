Lucescu'dan Messi sözleri: "Barcelona'da herkes, sahada yürüyen Messi için oynuyordu!"

Dinamo Kiev teknik direktörü Mircea Lucescu, Lionel Messi hakkında gündem olacak açıklamalarda bulundu.

Yaz transfer döneminde çocukluk kulübü Barcelona'dan ayrılan Lionel Messi, Paris Saint-Germain ile anlaşmaya varmış ve yeni takımındaki ilk golünü Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'ye atmıştı.

Messi ve Barcelona birlikteliği, sona ermiş olsa da Katalan ekibinin kötü gidişatı nedeniyle yankıları hâlâ devam ediyor.

Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Dinamo Kiev'i tecrübeli teknik direktörü Mircea Lucescu, bu tartışmalara katılan son isim oldu.

Neler söylendi?

Bir dönem Galatasaray, Beşiktaş ve Türkiye A Millî Takımı'nı da çalıştıran Lucescu, Sport 'ta yer alan habere göre Messi'nin Barcelona'dan ayrılıp PSG'ye gitmesini şöyle değerlendirdi:

"Messi'nin kendince ne tür hesaplamalar yaptığını bilemiyorum ama 34 yaşında takım değiştirmek ve kendini orada kabul ettirmek hiç kolay değildir."

"Barcelona'da herkes Messi için oynuyordu, o sahada yürüyüyordu çünkü sekiz kilometreden fazla koşmazdı. Ancak topu aldığında oyunun kaderini değiştirirdi, bu ayrıcalık ona tanınmıştı."

Messi yeni sezona nasıl başladı?

Yaşadığı sakatlık nedeniyle tam formuna geç kavuşan Arjantinli yıldız, Paris Saint-Germain formasını şu ana dek beş maçta giydi.

Messi'nin yeni takımıyla şu ana kadarki tek golü ise Şampiyonlar Ligi'nde 2-0 kazandıkları Manchester City karşılaşmasında geldi.

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