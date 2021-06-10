Lucescu ile Fatih Terim, İtalya-Türkiye maçını tribünden izleyecek

Mircea Lucescu ve Fatih Terim, açılış maçına Türkiye Futbol Federasyonu’nun özel davetlileri olarak katılacak.

Türkiye, Euro 2020’nin açılış maçında Roma Olimpiyat Stadı’nda İtalya ile karşılaşacak. Büyük heyecanla beklenen karşılaşmayı iki ünlü teknik adam yerinde takip edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, geçmişte milli takımı çalıştıran tüm isimlere İtalya-Türkiye maçı için özel bir davet yollamıştı.

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Bu jeste şu ana kadar iki isim olumlu dönüş yaptı. 1993-96, 2005-09 ve 2013-17 yılları arasında olmak üzere üç farklı dönemde A Milli Takım’ı çalıştıran Fatih Terim, Roma’da ay yıldızlıları tribünden izleyecek.

2017’de görevi Terim’den devralan ve iki yıl boyunca milli takımın teknik direktörlüğünü yapan Mircea Lucescu da davete katılacağını bildirdi.

Geçen yaz Dinamo Kiev'in başına geçen Rumen teknik adam, Ukrayna Premier Ligi'nde eski takımı Shakhtar Donetsk'i geride bırakarak şampiyonluğa uzanmıştı.

Millilere ziyaret

İki deneyimli çalıştırıcı, buna ek olarak milli takım kampına özel bir ziyarette bulunacak.

TFF’nin davet ettiği diğer isimler; pandemi, seyahat kısıtlamaları ve sağlık sorunları gibi gerekçelerle Roma’ya gelemeyeceklerini bildirdiler.

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