Türkiye - İtalya maçının hakemi Danny Makkelie'nin karnesi

Euro 2020'nin ilk maçı olan Türkiye - İtalya karşılaşmasının hakemi Danny Makkelie, daha önce de Türk takımlarının maçlarında görev almıştı.

Euro 2020 açılış karşılaşmasında A Milli Takım, Roma Olimpiyat Stadyumu'nda ev sahibi ülkelerden biri olan İtalya ile karşılaşacak.

UEFA'nın yaptığı açıklamaya göre 21:00'de başlayacak olan karşılaşmayı Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie yönetecek. 38 yaşındaki hakem daha önce üç kez Türk takımlarının maçlarında görev aldı.

Türkiye - İsveç maçını yönetmişti

24 Mart 2016 tarihinde A Milli Takım, İsveç ile bir hazırlık maçında karşı karşıya gelmişti. Ay-yıldızlıların rakibini 2-1 mağlup ettiği mücadeleyi Makkelie yönetmişti.

Deneyimli hakem ayrıca UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın birer maçında görev aldı. 2016/2017 sezonunda Makkelie'nin yönettiği karşılaşmada Beşiktaş deplasmanda Olympiakos ile karşılaştı ve mücadele 1-1 sona erdi.

UEFA Avrupa Ligi ply-off turunda Fenerbahçe'nin deplasmanda Grasshopper'ı 2-0 mağlup ettiği maçta da yine Hollandalı hakem görev yapmıştı.

Danny Makkelie'nin bu sezonki maçları

Hollanda futbolunun önde gelen hakemlerinden Makkelie bu sezon Eredivisie'de 24 karşılaşmada görev aldı. Makkelie'nin görev yaptığı maçların 24'ünü ev sahibi takım kazanırken, yedi maç berabere bitti ve yedi maçı da deplasman takımları kazandı.



Makkelie bu maçlarda 72 kez sarı kart gösterirken yedi kez de kırmızı kartına başvurdu. UEFA'nın sık sık görev verdiği Makkelie bu sezon ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde de dokuz maçta düdük çaldı.