Barça, 18 yaşındaki Lucas Roman'ı Ferro Carril'den satın aldı ve eski kulüp başkanı, genç yıldızın Messi'ye benzeyen özelliklerini anlattı.

NE OLDU? Barcelona, ikinci lig ekibi Ferro Carril'de forma giyen Lucas Roman'ı sadece 1,2 milyon euro karşılığında renklerine bağladı. Gelecek vadeden sol ayaklı bir hücum oyuncusu olan Roman, orta sahada ve kanatta oynayabiliyor. Katalan devlerine katılmak için River Plate'i reddeden oyuncu, Barcelona'nın genç kadrosu olan Barca Atletic'te yer alacak. Carril kulübünün eski başkanı Daniel Pandolfi, genç oyuncuda büyük bir potansiyel görüyor.

NE SÖYLENDİ? Pandolfi, Roman'la alakalı şunları söyledi: "Lucas Roman'ın Leo Messi ile pek çok benzerliği var. Barça gözlemcileri bunu gördü. Belli ki henüz Messi seviyesinde değil ama benzer özelliklere sahip."

DAHA BÜYÜK RESİM: Roman, Messi ile karşılaştırılan ilk Arjantinli değil ve kesinlikle son da olmayacak. Ancak top üzerinde yadsınamaz bir yeteneğe sahip sol ayaklı bir sağ kanat oyuncusu olması, karşılaştırmayı biraz fazla uygun hale getiriyor. Ayrıca eski Barça stoperi Javier Mascherano'nun idaresinde oynadı.

Arjantin ikinci liginde sadece üç gol ve bir asistle oynayan genç oyuncu, henüz büyük sahnede tam olarak çıkış yapamadı. Ancak Barça, yüksek profilli ikinci takımında ona bir şans verecek.

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ROMAN'I NE BEKLİYOR? 18 yaşındaki oyuncu, gerçekçi olmayan beklentiler ışığında gelişmeye Barça'de devam edecek.