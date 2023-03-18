Liverpool'un eski yıldızı, sağlık problemi nedeniyle asmak zorunda kaldı ve gözyaşlarını tutamadı.

NE OLDU? Lucas, kalp rahatsızlığı nedeniyle 36 yaşında kramponlarını asmak zorunda kaldı. Eski Liverpool orta sahası, rutin taramalar esnasında ortaya çıkan problemin ardından aralık ayında Gremio ile sezon öncesi kampını bıraktı. Lucas, bir basın toplantısı düzenleyerek futbola vedasını duygusal bir şekilde açıkladı.

NE SÖYLENDİ? "Öncelikle bu üç aydaki tüm desteği için Grêmio'ya teşekkür etmek istiyorum. Bugün emekliliğimi açıklıyorum. Zor bir dönem oldu, sanırım ilk kez buna ağlıyorum. Ama size sadece teşekkür edebilirim. İstediğim yerde bitiriyorum, istediğim şekilde değil. Ama eminim ki yeni bir döngü başlayacak. Bunun tersine çevrilebileceğine dair çok umudum vardı, ama öyle olmadı. Sağlığım her şeyden önce gelir."

HİKÂYENİN ÜÇ FOTOĞRAFI:

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Getty

Getty

SIRADA NE VAR? Lucas bir sonraki hamlesini henüz açıklamadı ama futbolda kalmak istediğini söyledi. Brezilyalı, herkes için doğru olan bir şey bulmak adına kendisine biraz zaman tanıyacağını da sözlerine ekledi.