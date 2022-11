Louis Vuitton Dünya Kupası öncesinde Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo'yu buluşturdu

Futbolseverlerin büyük bir sabırsızlıkla beklediği 2022 Dünya Kupası için geri sayım sona ererken, turnuvanın başlamasına bir gün kala birçok futbol otoritesi tarafından tarihin en iyileri olarak nitelendirilen Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo bir araya geldi. Ünlü moda markası Louis Vuitton'un çekiminde buluşan iki oyuncunun fotoğrafı beğeni rekorları kırdı.

Victory is a State of Mind. @Cristiano and #LionelMessi captured by @annieleibovitz for @LouisVuitton. In addition to a long tradition of crafting trunks for the world’s most coveted sporting trophies, the Maison celebrates two of the most talented football players today. pic.twitter.com/AU9kPyI2wL