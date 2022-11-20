Louis Vuitton Dünya Kupası öncesinde Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo'yu buluşturdu

Son kez Dünya Kupası'nda sahne alacak olan Messi ile Ronaldo, reklam çekimi için bir araya geldi.

Futbolseverlerin büyük bir sabırsızlıkla beklediği 2022 Dünya Kupası için geri sayım sona ererken, turnuvanın başlamasına bir gün kala birçok futbol otoritesi tarafından tarihin en iyileri olarak nitelendirilen Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo bir araya geldi. Ünlü moda markası Louis Vuitton'un çekiminde buluşan iki oyuncunun fotoğrafı beğeni rekorları kırdı.

Victory is a State of Mind. @Cristiano and #LionelMessi captured by @annieleibovitz for @LouisVuitton. In addition to a long tradition of crafting trunks for the world’s most coveted sporting trophies, the Maison celebrates two of the most talented football players today. pic.twitter.com/AU9kPyI2wL — Louis Vuitton (@LouisVuitton) November 19, 2022

Her iki ismin de Louis Vuitton çantaların üzerinde satranç oynarken verdiği poz, iki ismin Instagram hesabından aynı anda paylaşıldı.

Büyük bir olasılıkla son kez Dünya Kupası'nda sahne alacak iki oyuncunun bu paylaşımı çok kısa süre içerisinde spor tarihinin en önemli fotoğraflarından biri olarak kabul edilirken, milyonlarca beğeni aldı.

Metaforlar dikkat çekti

Fotoğrafı çeken isim olan Annie Leibovitz, 2010'da da Madrid'de Pele, Maradona ve Zinedine Zidane'ı buluşturmuş ve üç büyük efsanenin unutulmaz fotoğrafına imza atmıştı.

Söz konusu fotoğrafta Photoshop tekniği kullanılırken, Maradona fotoğrafa daha sonradan eklenmişti. Öte yandan iki büyük efsanenin çantaları satranç tahtası gibi kullandığı oyundaki hamle dengesi göze çarperken, her iki ismin satranç tahtasında da birbirlerine üstünlük kuramaması iki ismin rekabetine yönelik önemli bir metafor olarak göze çarptı.

Second greatest rivalry of our time mimicking the greatest https://t.co/9ncVVgUnzs — Magnus Carlsen (@MagnusCarlsen) November 19, 2022

Dünya Satranç Şampiyonu Magnus Carlsen'in Hikaru Nakamura ile berabere biten maçındaki hamlelerin yansıtıldığı fotoğrafa Carlsen de sessiz kalmadı. Twitter hesabından söz konusu maçtaki hamleleri alıntılayan Carlsen, "Zamanımızın en büyük ikinci rekabet, en büyüğünü taklit ediyor" notunu düştü ve bu tweet de kısa sürede büyük yankı uyandırdı.