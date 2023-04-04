Beşiktaş'tan Manchester United'a transfer olan Wout Weghorst, zor günler geçiriyor.

NE OLDU? Ocak ayında kiralık olarak Manchester United'a transfer olan ve şu ana kadar sadece iki gol atabilen Wout Weghorst, eleştirilerin odağı haline geldi.

Hollandalı santrfor, Manchester United'ın Newcastle United'a deplasmanda 2-0 mağlup olduğu maçta topa sadece 10 kez dokunabildi ve bunlardan sadece ikisi Newcastle United yarı sahasındaydı.

United'ın eski forveti Louis Saha, 30 yaşındaki oyuncuya sert çıkıştı ve onu pres dışında "hiçbir şey yapmamakla" suçladı.

NE SÖYLENDİ? Saha, Compare.bet'e verdiği demeçte konuyla ilgili şunları söyledi: "Weghorst, bu takımın dokuz numarası olamaz. Bu kadar çok maç oynayıp sadece pres katkısı sağlayamazsınız. Anlamıyorum. Herkes gibi sürekli olarak ben de bunu düşünüyorum. Weghorst kolay bir hedef ancak işin gerçeği de bu.

"United gibi bir takımda oynuyorsanız, biraz daha zorlamalısınız. Şu anda sürekli olarak gol atan tek kişi Rashford ve bu da yeterli değil."

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SIRADA NE VAR? Manchester United, Premier Lig'de çarşamba akşamı Brentford'ı konuk edecek. Ligde Manu formasıyla hiç golü bulunmayan Weghorst ise bu şanssızlığını kırmayı umuyor olacak.