İtalya'nın EURO 2020 şampiyonluğunda önemli bir rol oynayan ve teknik direktör Roberto Mancini tarafından altı maçta ilk 11'de şans bulan Lorenzo Insigne, sezon sonunda Avrupa futboluna veda edebilir.

Napoli ile sona erecek kontratını henüz yenilemeyen 30 yaşındaki hücum oyuncusu iddialara göre MLS'ten büyük bir kontrat teklifi aldı.

İspanyol basınından AS'ta yer alan habere göre MLS'in Kanada temsilcisi Toronto, Insigne'ye bonuslarla birlikte yılda net 15 milyon euro kazanacağı beş yıllık bir teklif sundu.

Napoli'de yılda 5 milyon euro kazanan ve İtalyan ekibinden yeni sözleşme için yılda 3.5 milyon euro ve bonus teklifi alan Insigne'nin bu teklifi kabul etmesi bekleniyor.

Belotti de listede

Habere göre bu teklifin henüz 31 yaşında kendisini üst düzey futboldan kopartacağını bilen Insigne buna rağmen Mancini'nin kadrosuna olmaya devam edeceğine inanıyor.

Inter ve Atletico Madrid'in de ilgilendiği ancak henüz teklif sunmadığı Insigne'nin Napoli teklifini iyileştirmezse, Avrupa'da kalması zor görünüyor.

Öte yandan Insigne'nin yanı sıra bir diğer İtalyan yıldız Andrea Belotti'yi de kadrosuna katmanın hesaplarını yapan Toronto, bu oyuncuyla ilk temasını gerçekleştirdi.

Belotti'nin de kontratının sona erecek olması Kanada temsilcisini her iki transfer için de umutlandırırken, iki yıldızın vereceği karar merakla bekleniyor.

Daha fazla okuma