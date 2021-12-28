Manchester United efsanesi Roy Keane, Cristiano Ronaldo'yu oynadığı en iyi beş oyuncu arasına almadı

Manchester United'ın efsane isimlerinden Roy Keane, birlikte oynadığı en iyi beş ismi açıkladı ve bu oyuncuların birinci sınıf futbolcular olduğunu iddia etti.

Buraya kadar bir problem yoktu, ancak oynadığı en iyi isimler arasına Cristiano Ronaldo’yu dahil etmemesi dikkat çekti. Ronaldo, İrlandalı efsanenin ilk beşinde yer almadı.

İrlandalı eski futbolcu, kulüp için tarihsel olarak başarılı bir dönemde United'ın kaptanlığını yaptı ve Kırmızı Şeytanlar ile yedi kez Premier Lig’i kazandı.

Ne söylendi?

Jamie Carragher, Sky Sports stüdyosunda Keane’e oynadığı en iyi beş oyuncuyu yöneltirken İrlandalı eski yıldızın cevabı taraftarları şaşırttı.

Keane, "Kendimize hiçbir zaman birinci sınıf oyuncular hakkında konuşma fırsatı vermedik.

"Ama şimdi geriye bakarsam Ryan Giggs'i kesinlikle bu kategoriye koyarım.

"Dünya çapındaki oyuncuları her zaman sınıflandırırım. Açıkçası Giggs, bu tanıma fazlasıyla uyuyor ve gerçekten çok iyi bir oyuncu.

“Her şeyden önce istikrarlı ve oldukça tutarlı bir performansı vardı.

"Artık oyuncular, iyi bir ay geçirdiklerinde sırtları sıvazlanıyor ve hemen onlar hakkında çok büyük laflar ediliyor.

“Elit oyuncu klasmanında olmak istiyorsan, yıllarca en iyi seviyede mücadele etmek zorundasın. Giggs, bu tanımıma fazlasıyla uyan bir örnek olur" dedi.

Roy Keane; Paul Scholes ve Eric Cantona’nın dünya standartlarında çok büyük oyuncular olduklarını söyledi. Mark Hughes'u ise 'harika bir forvet' olarak nitelendirdi.

Vatandaşı Denis Irwin'e özel iltifatlar

Eski dostu ve aynı zamanda futbol oynadığı yıllarda oda arkadaşı olduğu İrlandalı Denis Irwin'i sona sakladı. Keane, Irwin’e özel övgülerde bulundu:

"Tanrım, şimdi Denis Irwin'in oynadığını hayal ediyorum. İnanılmaz olurdu.

"Sol bek, sağ bek oynayabilir ve gol atabilir. Savunmayı bilir, hiç sakatlanmaz ve soyunma odasında harika bir adamdır.

"Denis benim için birinci sınıf bir oyuncu ve o çok iyi bir insan."

Böylece Roy Keane, oynadığı en iyi beş futbolcu arasına Ronaldo’yu koymadı. Gelmiş geçmiş en iyi futbolculardan birisi kabul edilen Portekizli süperstarın adını duymayan taraftarlardan bazıları oldukça şaşırdı.

Ancak Ronaldo, Keane ile United'da sadece iki yıl geçirdi. Belki de memnun edilmesi zor birisi olarak bilinen kulüp efsanesi Roy Keane’i, etkilemek için yeterince zamanı olmadı.

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