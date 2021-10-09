Liverpool'un yeni altın çocuğu: Kaide Gordon

Liverpool, 17 yaşındaki Kaide Gordon ile profesyonel sözleşme imzaladı. Jurgen Klopp'un beğenisini kazanan harika çocuk, gelişime açık görünüyor.

Geçen ay Norwich ile karşılaştıkları İngiltere Lig Kupası maçında Liverpool ile ilk maçına çıkarak dikkatleri üzerine çeken kanat oyuncusu Kaide Gordon, 17. yaş gününü kutladıktan hemen sonra kendisini Kırmızılara bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Gordon, ocak ayında Derby takımından Liverpool'a transfer olmuştu. Avusturya ve Fransa'daki sezon öncesi kamplarında Jurgen Klopp'un takım kadrosunda kendisine yer bulan genç yetenek, geleceğin en büyük yıldız adaylarından birisi olarak göze çarpıyor.

Klopp, Gordon hakkında ne söyledi?

Norwich'teki Lig Kupası maçında oynayan genç yıldızlardan birisi olan Kaide Gordon, Liverpool ile ilk maçına çıkmıştı. Kırmızılar adına Norwich karşısına çıkan diğer genç oyuncular ise Conor Bradley ve orta saha oyuncusu Tyler Morton oldu.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Liverpool'un Alman çalıştırıcısı Klopp, genç yıldızdan övgüyle bahsetti.

Klopp: "Kaide iyi bir oyuncu ve o, gelişime son derece açık. Onun, öğrenecek çok şeyi var ama zamanla her şeyi halledeceğini ve iyi bir oyuncuya dönüşeceğini düşünüyorum" dedi.

"Onun, bizimle olmasından dolayı gerçekten mutluyuz ve ona dikkatli bir şekilde davranacağız. Burada olduğu için gerçekten mutluyum, o büyük bir yetenek."

"Kaide'nin maçtan sonra bana söylediği ilk şey, 'tebrikler' demek istediğimde 'teşekkür ederim!' demesiydi"

"Ama teşekkür edecek bir şey yoktu çünkü o, bunu hak etti. Her şey yolunda, bu çocuklar iyi ve şükürler olsun ki onlar bizim oyuncumuz.”

Kaide Gordon hakkındaki diğer görüşler nasıl?

Norwich maçı öncesinde konuşan teknik direktör yardımcısı Pep Lijnders ise Gordon'un yeteneğini de takdir etti.

Lijnders, "Sezon öncesi kamplarımızı, Kaide gibi genç oyuncularımız için daha erken başlatıyoruz. Böylece, bu tip genç oyuncuları daha yakından tanıyoruz" dedi.

"23 yaş altı antrenmanıyla başlıyorlar ve ben U23 antrenman sahasına onları izlemeye gidiyorum. Kaide'yi, kampta izlediğimde ondan çok etkilendim çünkü topa her dokunduğunda kalitesini belli ediyordu."

"Oyuncuları çok kolay geçiyordu. Bu yüzden Jurgen Klopp'a, 'vay canına, artık yeni bir oyuncumuz var' dedim."

Lijnders konuşmasına şunları ekledi: "Bu tür kanat oyuncuları, birçok oyun şeklinde oynayabilirler. Kaide Gordon'un her oyun şekline uyabilecek bir yeteneği var. Ayrıca, gol konusunda da becerikli bir oyuncu. Son vuruşlarda doğal bir yeteneğe sahip ve bu tip özellikler, her oyuncuda bulunmuyor."

"Çoğu oyuncunun, top sürme yetenekleri oluyor fakat şut çekmek ve ceza sahasına girip gol atmak her oyuncuya özgü değil. Gordon'da bu özellikler var."

"Bence tipik bir Liverpool kanat oyuncusu çünkü Kaide Gordon, hızlı ve golcü bir futbolcu. Onu gerçekten seviyoruz ve bizimle olduğu için mutluyuz.”

Takım arkadaşı Joe Gomez de İngiltere'yi genç takımlarda temsil eden Kaide Gordon'dan övgüyle bahsetti.

Gomez, "Kaide ile ilgili söyleyeceğim en önemli şey onun olgun bir insan olmasıdır. Sağduyulu bir futbolcu olan Gordon, iyi bir zihniyete sahip."

"Yeteneğiyle kendisini gösteriyor ama bunun dışında o, çok iyi bir insan. Sezon öncesinde çok çalıştı ve hak ettiği değeri almayı başardı."

"Bizimle her antrenman yaptığında kendisini geliştiriyor. Kaide Gordon, ekstra şeyler yapıyor. Ona şapka çıkartıyorum ve eminim ki harika bir kariyere sahip olacak."

"Onun, sınırsız bir yeteneğe sahip olduğunu düşünüyorum."

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