Liverpool'dan ezber bozan santrfor transferi hamlesi

Premier Lig'de şampiyonluk hedefleyen İngiliz devre arasında sürpriz bir santrfor takviyesi yapabilir.

Şampiyonlar Ligi'nde zorlu Wanda Metropolitano deplasmanından üç golle dönen ve yoluna kayıpsız devam eden Liverpool'un kadrosunu bir golcüyle güçlendirme çalışmaları sürerken, gündeme gelen son isim Avrupa futbolunun son dönemdeki en popüler golcülerinden biri oldu. İngiliz ekibinin Fiorentina'dan Dusan Vlahovic'i istediği öne sürüldü.

Tuttomercato'da yer alan habere göre Erling Haaland Avrupa futboluna damga vurmadan önce o yeni jenerasyonun en etkileyici golcüsü olması beklenen Sırp yıldızın takımıyla olan kontratını uzatmaya yanaşmaması bu transferin gerçekleşme ihtimalini arttırıyor.

Vlahovic'in Ocak'ya da sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Ezberleri bozuyor

Juventus ve Manchester City'nin de yakın bir ilgi gösterdiği 21 yaşındaki Vlahovic'in Liverpool'un son yıllardaki hücum oyuncularına nispeten farklı bir profile sahip olması ise dikkat çekiyor. Son dönemde genelde nispeten daha kısa boylu ve kıvrak hücumcularla oynayan Jürgen Klopp'un takımının 1.90 boyundaki Vlahovic'e yönelmesi futbol otoritelerini şaşırtıyor.

Uzun santrforlarla ilgili klişeleri yıkan ve ezberleri bozan Vlahovic'in oyunu sadece fiziksel özelliklerine dayanmıyor. Teknik olarak da son derece yetenekli olan Vlahovic, bu sezon şu ana kadar maç başına 2.7 çalım ortalaması yakalamış durumda. Geçen sezonu 22 golle tamamlayan Vlahovic, bu sezon şu ana dek dokuz gol buldu.

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