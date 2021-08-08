Liverpool'da Jürgen Klopp'tan transfer sinyali

Liverpool menajeri Jürgen Klopp, kadroyu takviye etmek için Ağustos ayı boyunca çalışacaklarını söyledi.

Premier Lig’de geçen sezonu istediği gibi geçiremeyen Liverpool, yeniden zirve için iddialı konuma gelmenin hesaplarını yapıyor.

Ancak Kırmızılar şu ana kadar sadece bir transfer hamlesi gerçekleştirdi. Mayıs ayında RB Leipzig’den Ibrahima Konate’yi 36 milyon sterline kadrosuna katan Liverpool, aylardır sessizliğini koruyor.

Transfer döneminin sonuna kadar girişimlerini sürdüreceklerini belirten Alman teknik adam, mevcut kadroyla sezona girmeleri halinde bunu sorun etmeyeceğini de sözlerine ekledi.

Ne söyledi?

Liverpool’un Athletic Bilbao’yla 1-1 berabere kaldığı hazırlık maçının ardından konuşan Klopp’a kadronun durumu ve transferler hakkında sorular yöneltildi.

“Elimdeki kadrodan memnunum, ama bu arayış içinde olmadığımız anlamına gelmiyor.”

“Transfer yapmasak dahi mevcut kadroyu yeterli görüyorum. Sahip olduğum oyunculardan son derece memnunum.”

“Transfer yaparak elde edilemeyecek çok şeye sahibiz. Gegenpressing, stadyumda yarattığımız atmosfer, Anfield, tribündeki tezahüratlar, bunları parayla alamazsınız.”

“Bunları avantaja çevirmeliyiz. Elbette farklı yaklaşımlar içinde olan kulüpler de var, ama bizim durumumuz bu.”

“Geniş bir kadromuz var, yine de transfer döneminin sonuna kadar bazı hamleler olabilir. Şu an kesin bir şey söylemem mümkün değil.”

Adı Liverpool ile anılan oyuncular

Liverpool cephesinde beklenti, Gini Wijnaldum’un yerine orta sahaya bir takviye yapılması ve hücum rotasyona yeni bir isim eklenmesi yönünde.

Basında ismi geçen oyunculardan birçoğuna Liverpool yönetimi tarafından yalanlama geldi. Bunlar arasında Atletico Madrid'den Saul Niguez, İtalya milli takımıyla yıldızlaşan Federico Chiesa ve Portekizli orta saha Renato Sanches yer alıyor.

West Ham forması giyen Jarrod Bowen, Mönchengladbachlı Florian Neuhaus ve Brighton’dan Yves Bissouma kulübün yakından izlediği isimlerden birkaçı. Leicesterlı Harvey Barnes ve Wolverhamptonlı Pedro Neto da seçenekler arasında.

Liverpool geçmişte ilgilendiği iki isimden ise vazgeçti. Bu oyuncular Lille’in Kanadalı santraforu Jonathan David ve Watfordlı Ismaila Sarr.

Dört oyuncu ayrılabilir

Nat Phillips, Xherdan Shaqiri, Neco Williams ve Divock Origi ise takımdan ayrılması gündemde olan isimler. Shaqiri’ye İtalya ve İspanya’dan talipler olduğu belirtiliyor. Phillips için ise Brighton ve Burnley bir adım önde gibi gözüküyor.

Daha fazlası için:

Messi: Ayrılmaya hazır değilim ama veda etmek zorundayım

Bayern Münih'ten Erling Haaland itirafı

Mauricio Pochettino: Messi, her hocanın hayalidir