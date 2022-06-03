Mısırlı yıldız, geçtiğimiz sezonun hayal kırıklığını üzerinden atamıyor.

Mohamed Salah, Liverpool ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanamamasının ardından yeni sezonun hemen başlamasını istiyor.

Geçen hafta Paris'teki finalde Real Madrid'e 1-0 yenilen Kırmızılar, FA Cup ve İngiltere Lig Kupası zaferlerine rağmen sezonu büyük bir hayal kırıklığıyla sonlandırdı.

Salah, Liverpool'un Avrupa'daki üzüntüsünden bahsederken gelecek sezon için çok istekli olduğunu söyledi.

Mısırlı futbolcu Şampiyonlar Ligi kupasını kazanma isteklerini kelimelerle ifade edemeyeceğini belirtirken taraftarın desteğine de teşekkür etti.

Salah, Liverpool'un UCL'deki son yenilgisi hakkında ne dedi?

Yıldız oyuncu, perşembe günü sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayımladı.

Salah, önümüzdeki sezon için oldukça sabırsız görünürken şu ifadeleri kullandı:

“O kupayı Liverpool'a geri getirmeyi ne kadar istediğimizi kelimelerle ifade edemem, ama sonuç olarak bunu başaramadık.

“Taraftarlarımıza, destekleri için ne kadar teşekkür etsem azdır.

"Çok uzun bir sezon oldu, ama bir yanım 'Bir sonraki sezon hemen başlasın' diyor.”

I cannot express in words how much we wanted to bring that trophy back to Liverpool but in the end we couldn’t. I cannot thank the fans enough for your support. It has been a very long season but a part of me wishes the next one starts again tomorrow. pic.twitter.com/6ECyIL0AHN — Mohamed Salah (@MoSalah) June 2, 2022

Salah 2021-22'de nasıl bir performans sergiledi?

Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanamamalarına rağmen, Liverpool sezonu iki kupayla tamamladı ve Salah, takımının kupa mücadelelerinde hayati bir rol oynadı.

Tottenham'ın yıldızı Son Heung-min ile ödülü paylaşarak, Premier Lig’de 23 gol atarak Altın Ayakkabı'yı kazandı.

Salah ayrıca, 13 asist kaydederek bu alanda da tablosunun zirvesinde yer aldı.

Mısırlı yıldız, Şampiyonlar Ligi finaline giden yolculuklarında ise 8 gol ve 2 asist katkısında bulundu.

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