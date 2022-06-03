Liverpool yıldızı Mohamed Salah sabırsızlanıyor: "Bir sonraki sezon hemen başlasın"
Mohamed Salah, Liverpool ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanamamasının ardından yeni sezonun hemen başlamasını istiyor.
Geçen hafta Paris'teki finalde Real Madrid'e 1-0 yenilen Kırmızılar, FA Cup ve İngiltere Lig Kupası zaferlerine rağmen sezonu büyük bir hayal kırıklığıyla sonlandırdı.
Salah, Liverpool'un Avrupa'daki üzüntüsünden bahsederken gelecek sezon için çok istekli olduğunu söyledi.
Editörün Seçtikleri
- Monza'nın sahibi Berlusconi, Adana Demirspor'un yıldızı Balotelli'yi transfer etmek istiyor: "Geri gelip bizimle oynamasını istedim”
- ÖZEL | Murat Kosova, Liverpool'dan kiminle yemeğe çıktı?
- "Lewandowski'nin yerini benden daha iyi kimse dolduramaz" Maierhofer'den esprili açıklama
- YORUM | Paulo Sousa, Jorge Jesus ve 'utanç verici' teknik direktörlük kavgası, Flamengo'yu paramparça ediyor
Mısırlı futbolcu Şampiyonlar Ligi kupasını kazanma isteklerini kelimelerle ifade edemeyeceğini belirtirken taraftarın desteğine de teşekkür etti.
Salah, Liverpool'un UCL'deki son yenilgisi hakkında ne dedi?
Yıldız oyuncu, perşembe günü sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayımladı.
Salah, önümüzdeki sezon için oldukça sabırsız görünürken şu ifadeleri kullandı:
“O kupayı Liverpool'a geri getirmeyi ne kadar istediğimizi kelimelerle ifade edemem, ama sonuç olarak bunu başaramadık.
“Taraftarlarımıza, destekleri için ne kadar teşekkür etsem azdır.
"Çok uzun bir sezon oldu, ama bir yanım 'Bir sonraki sezon hemen başlasın' diyor.”
Salah 2021-22'de nasıl bir performans sergiledi?
Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanamamalarına rağmen, Liverpool sezonu iki kupayla tamamladı ve Salah, takımının kupa mücadelelerinde hayati bir rol oynadı.
Tottenham'ın yıldızı Son Heung-min ile ödülü paylaşarak, Premier Lig’de 23 gol atarak Altın Ayakkabı'yı kazandı.
Salah ayrıca, 13 asist kaydederek bu alanda da tablosunun zirvesinde yer aldı.
Mısırlı yıldız, Şampiyonlar Ligi finaline giden yolculuklarında ise 8 gol ve 2 asist katkısında bulundu.
Daha fazlası için:
Borussia Dortmund oyuncusu Karim Adeyemi'den Liverpool yıldızı Sadio Mane'ye uyarı: "Sakın Bayern Münih'e gitme"