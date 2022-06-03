Bavulunu toplayan Senegalli yıldızın transferi, yılan hikayesine döndü.

Karim Adeyemi'ye göre Sadio Mane, Bayern Münih ile sözleşme imzalarsa Bundesliga’da yanlış bir takıma transfer olacak.

30 yaşındaki oyuncu, bu yaz Liverpool'dan ayrılmak istediğine karar verdi ve Bavyera kulübüne gitme ihtimali yoğun bir şekilde konuşuluyor.

Red Bull Salzburg'dan Borussia Dortmund'a 40 milyon Euro’ya transfer olan Adeyemi, Liverpool’un yıldızı için harekete geçti.

Senegalli futbolcunun, Almanya’ya gelmesinin önemli olduğuna değinirken esprili bir çağrıda bulunmayı da ihmal etmedi.

Adeyemi, Mane'nin Bayern'e katılmasıyla ilgili ne dedi?

Sadio Mane'nin Almanya’ya transferi hakında sorular sorulan genç oyuncu gazetecilere şunları söyledi:

"Bundesliga için harika olur. Bu transfer, Bundesliga’yı daha da çekici hale getirir, ama Mane Bayern’i seçerse bu kesinlikle yanlış tercih olur.

"Burdan ona sesleniyorum, sakın Bayern Münih'e gitme.

“Onun kariyerine baktığınızda, yıllar içinde ne kadar değerli işler yaptığını görmek mümkün.

"Mane, inanılmaz bir oyuncu. Çok iyi bir şekilde gelişti. En iyi kanat oyuncularından biri."

Mane bu yaz Bayern'e transfer olacak mı?

GOAL, pazar günü Bayern'den Mane için resmi bir teklif gelmediğini bildirdi.

Bundesliga şampiyonu, eğer Senegalli yıldızı kadrosuna katmak istiyorsa Liverpool’a 30 milyon Euro’nun üzerinde bir ödeme yapmak zorunda kalacak.

Mane, tıpkı Liverpool’un yıldızı Mohamed Salah ve Roberto Firmino gibi, kulüple sözleşmesinin son yılına giriyor ve sözleşme uzatma görüşmeleri bir süredir askıda.

Senegalli futbolcu bu sezon, Liverpool formasıyla 51 maçta forma giyerken Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'ni ikinci sırada tamamladılar.

Kırmızılar, FA Cup ve İngiltere Lig Kupası’nı kazanmayı başardı.

Sadio Mane, Liverpool ile çıktığı maçlarda 23 gol katkısında bulundu.

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