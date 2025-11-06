Liverpool yıldız oyuncusunu Real Madrid'e kaptırmanın paniği içinde

Liverpool, Dominik Szoboszlai’yi Real Madrid veya Manchester City’ye kaptırmaktan endişe ediyor ve bu nedenle oyuncusuna yeni bir sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor. Macar medya kuruluşu Hir TV’nin iddiasına göre, kulüp yönetimi oyuncusunu elde tutmakta zorlanabilir.

Szoboszlai’nin mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar geçerli olmasına rağmen, Liverpool’un temsilcileriyle yeni bir anlaşma için görüşmelere başladığı bildirildi. İngiliz kaynaklara göre, oyuncunun sözleşmesi 2030 ya da 2031’e kadar uzatılabilir ve haftalık 120 bin sterlinlik ücretine yüzde 50 zam yapılabilir.

Real Madrid ve Manchester City devrede

Hir TV, Liverpool’un Szoboszlai ile anlaşmaya yakın olmadığını ve Real Madrid ile Manchester City’nin yıldız oyuncuya ilgisinin “göz ardı edilmemesi gerektiğini” öne sürdü. Bu nedenle Arne Slot’un ekibinin “panik içinde” olduğu iddia ediliyor.

Real Madrid’in, Szoboszlai’yi 2020 yılında Red Bull Salzburg’da oynarken kadrosuna katmak istediği ancak transferin o dönemde gerçekleşmediği hatırlatıldı. Şimdi ise İspanyol devinin orta sahasını güçlendirmek için yeniden devreye girebileceği konuşuluyor.

Liverpool söylentileri yalanladı

Buna karşın, İngiltere’deki kaynaklar Hir TV’nin iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtiyor. Kulübe yakın çevreler, Liverpool’da herhangi bir panik havası olmadığını ve Szoboszlai’nin takımda kalmasının öncelik olduğunu aktardı.

Man City’nin de orta sahada zaten güçlü bir kadroya sahip olduğu ve Szoboszlai için somut bir girişimde bulunmadığı kaydediliyor.

Kulüp güçlü bir pozisyonda

Liverpool, yeni sözleşme olmasa bile oyuncusunun geleceği konusunda güçlü bir müzakere pozisyonuna sahip. Szoboszlai’nin 2028 yılına kadar geçerli bir sözleşmesi bulunuyor ve kulübün onu satma zorunluluğu yok.

Macar yıldız, bu sezon Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi dahil 14 maçın tamamında ilk 11’de forma giydi. 15 resmi maçta 2 gol, 5 asist üreterek Liverpool kariyerinin en iyi dönemini yaşıyor.

Bastoni ve Robertson gelişmeleri

Öte yandan Liverpool, savunma hattını güçlendirmek için yeni hedefler belirledi. TEAMtalk’a göre, kırmızılar Inter Milan’dan Alessandro Bastoni ile ilgileniyor. Tottenham’ın da listesinde yer alan İtalyan savunmacı, Premier Lig’e sıcak bakıyor.

Diğer yandan, 31 yaşındaki Andy Robertson’ın sezon sonunda sözleşmesinin biteceği ve oyuncunun çocukluk takımı Celtic’e transfer olmak istediği bildirildi. İskoç yıldızın, ocak ayında bedelsiz transfer için ön sözleşme imzalayabileceği belirtiliyor.