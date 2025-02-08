Liverpool ve Manchester United genç yıldız için 80 milyon euro teklif edecek

RB Leipzig’in genç yıldızı Xavi Simons, Liverpool ve Manchester United’ın transfer hedefi oldu.

RB Leipzig’in genç yeteneği Xavi Simons, Premier Lig devlerinin radarına girdi. Liverpool ve Manchester United, 21 yaşındaki Hollandalı oyuncuyu kadrosuna katmak için büyük bir rekabete girdi.

Ünlü gazeteci Christian Falk'ın haberine göre, Leipzig, Simons'un sözleşmesini 2027’ye kadar uzatmış olsa da, yaz transfer döneminde oyuncuyu satmaya sıcak bakıyor. Leipzig, geçen yıl Paris Saint-Germain’den 42 milyon sterline transfer ettiği Simons için 67 milyon sterlinlik bir fiyat etiketi belirledi.

Liverpool ve United transfer için yarışta

Liverpool, orta sahadaki hücum gücünü artırmak için Simons’u transfer etmeyi düşünüyor. Arne Slot, orta sahada daha fazla yaratıcılık istiyor ve Simons, bu alanda önemli bir aday olarak görülüyor. Şu anda Dominik Szoboszlai ve Curtis Jones bu bölgede forma giyiyor, ancak kulüp daha üst düzey bir oyuncu eklemek istiyor.

Öte yandan, Manchester United da Simons’u kadrosuna katmayı hedefliyor. Yeni teknik direktör Ruben Amorim, takımını 3-4-2-1 sistemine göre şekillendiriyor ve Simons, hücum hattında derinlik katabilecek bir oyuncu olarak görülüyor. Mason Mount'un sakatlık sorunları devam ederken, United’ın Simons’a ilgisi daha da artıyor.

Genç yıldızın geleceği merak konusu

Xavi Simons, hem merkez orta saha hem de kanatlarda oynayabilen çok yönlü bir futbolcu. Geçtiğimiz sezon Leipzig formasıyla tüm kulvarlarda 25 gol katkısı sağlayan genç yıldız, bu sezon da etkileyici performansını sürdürüyor. Ancak, Leipzig'in oyuncuyu elden çıkarmaya karar vermesi, Simons’un Premier Lig’e transfer olma ihtimalini güçlendiriyor.

Liverpool ve Manchester United arasındaki yarışın nasıl sonuçlanacağı merak konusu. Eğer Simons, yaz transfer döneminde Red Bull Arena'dan ayrılırsa, onu hangi Premier Lig devinin kadrosuna katacağı büyük bir merakla bekleniyor.