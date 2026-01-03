Liverpool ve Bayern Münih'in toplamda 126 milyon euro ödediği yıldız isimden kariyeriyle ilgili sürpriz karar

Eski Liverpool kanat oyuncusu Luis Díaz, futboldaki kariyerinin yanı sıra bu kez müzikle gündemde. Geçtiğimiz yaz Bayern Münih’e transfer olan Kolombiyalı yıldız, La Promesa (Söz) adını taşıyan ilk müzik çalışmasını yayımlayarak taraftarlarını şaşırttı.

Parça, Kolombiya’nın Karayip kıyılarına özgü Afro-Kolombiya müzik ve dans türü champeta’nın önemli temsilcileri Juanda Iriarte ve Nelsen ile yapılan iş birliğiyle tanıtıldı. Şarkı, Díaz’ın profesyonel futbol yolculuğunda ailesine verdiği sözleri ve bu sözleri yerine getirmenin kendisinde yarattığı duyguları merkezine alıyor.

İlk müzik çalışmasında Díaz, Premier League şampiyonu olduktan sonra ebeveynlerine bir ev satın alacağına ve onları zor koşullardan uzaklaştıracağına dair verdiği sözü anlatıyor. Şarkı sözlerinin, kariyerine duyduğu minnettarlığı açık ve gizli anlamlara yer vermeden yansıtmasına özellikle özen gösterdiği belirtiliyor.

Şarkının dikkat çeken bölümlerinden birinde Díaz, “Tanrım, bana futbol oynama şerefini verdiğin için teşekkür ederim” sözleriyle inancını dile getirirken, “Aileme ve tüm akrabalarıma verdiğim sözü yerine getirebildiğim için, amin” dizeleriyle de kişisel yolculuğunu vurguluyor.

Instagram'dan duyurdu

2025 yılının son günlerinde Díaz, Instagram hesabından paylaştığı uzun ve samimi bir mesajla La Promesa’yı tanıttı. Kolombiyalı oyuncu mesajında, yıl boyunca kendisine rehberlik ettiğini söylediği Tanrı’ya şükranlarını sunarken, ailesine de fedakarlıkları ve desteği için teşekkür etti. Díaz, bu şarkının, sevdiklerine bir nebze olsun geri verebilmenin ve birlikte inşa edilen hayallerin bir yansıması olduğunu ifade etti.

Müzik videosunda Díaz, ev ortamında performans sergilerken kariyerinin önemli anlarına da yer veriliyor. Görüntülerde Barranquilla FC, Junior de Barranquilla, Porto, Liverpool ve Bayern Münih formalarıyla attığı goller klibe serpiştiriliyor.

Díaz, müzikle ilgilenmesinin ardındaki motivasyonu da net bir şekilde açıkladı. Müziğin kendisi için bir hobi ve içten bir ifade biçimi olduğunu belirten yıldız oyuncu, bu projeyi tutkuyla, sürecin keyfini çıkararak ve hayranlarıyla farklı bir bağ kurmak amacıyla hayata geçirdiğini söyledi.

Sahadaki performansına bakıldığında ise Díaz, Liverpool’dan ayrıldıktan sonra Bundesliga’da etkileyici bir grafik çizdi. 28 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon 22 maçta 13 gol ve 7 asist üretti. Liverpool kariyerinde ise 148 karşılaşmada 41 gol ve 23 asist kaydeden Díaz, Merseyside ekibiyle Premier League, FA Cup ve iki Lig Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.