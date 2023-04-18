Bayern Münih'in yıldızı, Arsenal ve Liverpool spekülasyonlarının ortasında takımda kalacağını ima ediyor.

NE OLDU? Bayern Münih orta saha oyuncusu Ryan Gravenberc, kulübün onu yaz transfer döneminde satmayacağına dair bir tweeti beğendi. Premier Lig devleri Liverpool ve Arsenal'in, Hollandalı orta saha oyuncusu ile ilgilendiği biliniyordu. Ancak Gravenberc, yakın gelecekte Bayern Münih'te devam edeceğini imâ etti.

BÜYÜK RESİM: Gravenberch, Bayern Münih kariyerine zor bir başlangıç yaptı. Hollandalı, geçen yazdan bu yana sadece 711 dakika oynadı. Bu performansta ve oyun süresinde bir şeyler değişmezse, Bayern gelecek teklifleri değerlendirmeye almak için gönüllü olabilir.

SIRADA NE VAR? Yeni teknik direktör Thomas Tuchel'in göreve gelmesiyle Gravenberch, Bayern Münih kariyerine yeni bir soluk getirebilir. Orta saha oyuncusu, güçlü performanslarıyla yeni patronunu etkileyebilir.