İngiliz eski kanat oyuncusu Jermaine Pennant, oldukça zor bir dönemden geçiyor.

Liverpool ve Arsenal'in eski yıldızı Jermaine Pennant'ın başına gelmeyen kalmadı.

Ekim ayında evinin çeteler tarafından adeta uyuşturucu fabrikasına çevrildiği ortaya çıkan Pennant, şimdi de iflas etti.

Mahkeme, alacaklıları haklı bulup Pennant için iflas emri verdi.

Neler oluyor?

Arsenal, Leeds, Birmingham, Liverpool ve Stoke formalarıyla Premier Lig'de top koşturan 39 yaşındaki eski oyuncunun kamu hizmeti şirketlerine borcu olduğu iddia ediliyor.

Pennant, medya şirketi Jermaine Pennant LTD'nin 2020'de feshedilmesinin ardından bir dizi ödenmemiş faturayı kapatamadığı için mahkemeye çıkarılmıştı.

Mahkeme ise Pennant aleyhine iflas kararı vererek alacaklıları haklı buldu.

Başka neler oldu?

Pennant'ın, eşinden ayrıldıktan sonra boşta olan evi, yakın zamanda polisler tarafından basılmış ve malikanede birçok uyuşturucu maddesi ele geçirilmişti.

Ardından söz konusu evde yangın çıktı ve polis, bu yangının kundaklama olduğuna kanaat getirdi.

Jermaine Pennant ne söyledi?

Eski futbolcu, yakın zamanda GB News'e yaptığı açıklamada, çılgın gecelerin ve alkolün futbol kariyerinde 'hatalara' yol açtığını söyleyerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Gençken bazı kaçamaklar olabilir, ancak oyununuzun zirvesinde olmak istiyorsanız, profesyonel olmalısınız. Ben gençliğimden beri böyle bir profesyonelliğe sahip değildim ve kolayca yoldan çıktım.

"Aslında hiçbir zaman bağımlı olmadım, ancak içkiler kesinlikle bana bazı hatalar yaptırdı."