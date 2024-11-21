Liverpool Uruguaylı yıldız için 130 milyon euroyu gözden çıkartıyor

Liverpool, Real Madrid'in Uruguaylı yıldızı Federico Valverde'yi kadrosuna katmak için pahalı bir hamle planlıyor.

Liverpool, Real Madrid’in Uruguaylı orta saha oyuncusu Federico Valverde’yi transfer etmek için cesur bir hamle yapmayı planlıyor. İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre, 26 yaşındaki Valverde, son yıllarda Real Madrid'in en önemli oyuncularından biri oldu ve iki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, birden fazla La Liga zaferi ve diğer birçok kupa kazandı. Aynı zamanda Uruguay Milli Takımı için de kilit bir oyuncu konumunda.

Ancak, bu sezonki tutarsız performanslarının ardından Valverde ile teknik direktör Carlo Ancelotti arasında mesafe oluştuğu biliniyor. Liverpool’un, bu durumu değerlendirerek oyuncuyu Anfield’a çekmeyi planladığı ve teknik direktör Arne Slot’un, Valverde’yi orta saha için ‘ideal’ bir seçenek olarak gördüğü belirtiliyor.

Habere göre Valverde, Premier Lig’de oynama fikrine sıcak bakıyor ve Real Madrid, Liverpool gibi taliplerinden yüksek bir teklif alması durumunda oyuncuyu satmaya açık olabilir.

Rekabet artıyor

Liverpool’un Valverde’yi transfer etme süreci kolay olmayacak, çünkü Manchester City de oyuncunun mevcut durumundan yararlanarak onu kadrosuna katmak istiyor. Transfermarkt’a göre Valverde’nin piyasa değeri yaklaşık 108 milyon pound ve Real Madrid ile 2029’a kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu nedenle, Real Madrid oyuncuyu satmak için ciddi bir bonservis bedeli talep edebilir.

Geçtiğimiz yaz orta sahasını güçlendirmek isteyen Liverpool, Real Sociedad’lı Martin Zubimendi’yi hedeflemiş, ancak transferi gerçekleştirememişti. Şimdi ise, Valverde’nin Ocak transfer döneminde ciddi bir seçenek olarak öne çıktığı belirtiliyor.

Valverde, Premier Lig’in yüksek tempolu oyununa uyum sağlayabilecek dünya çapında bir oyuncu. Liverpool’un, bu transferi gerçekleştirebilmek için gereken çabayı gösterip göstermeyeceği merak konusu. Ancak Valverde’nin Liverpool orta sahasında önemli bir rol oynayabileceği şüphesiz.