1999-2000 sezonunda kısa bir sezon görev yaptığı Fenerbahçe'de tutunmayan ve Türkiye Kupası'ndaki Pendikspor maçının ardından görevine son verilen Çek teknik direktör Zdenek Zeman, kariyerini sürdürdüğü Serie C takımlarından Foggia'yı play off'a taşımayı başardı.

Foggia, Serie C'de yer aldığı C Grubu'nu 69 golle en çok gol atan takım olarak tamamladı.

Serie B'ye yükselme yolunda play off maçı oynadığı Torre Neapolis takımını play off'un ilk maçında 2-0'lık skorla mağlup eden ve rakibinin Serie B umutlarını sonlandıran Zeman, daha önce çalıştırdığı Pescara ile de Serie B'nin gol rekorunu kırmıştı.

2011-2012 sezonunda görev yaptığı Pescara'ya 90 gol attıran Zeman, 21 yaşındaki Ciro Immobile ve 20 yaşındaki Lorenzo Insigne ve 19 yaşındaki Marco Verratti'yi parlatan isim olmuştu.

4-3-3 oynatmayı seviyor

Fenerbahçe'ye gelmeden önce Foggia, Lazio ve Roma ile oldukça başarılı bir İtalya kariyeri bulunan Zeman, sarı-lacivertli takımdan ayrıldıktan sonra ise uzun bir süre başarılı olamamıştı. Pescara'da kariyerini yeniden canlandıran deneyimli teknik direktör, 2012-2013 sezonunda bir kez daha Roma'nın başına geçmiş ancak bu macera 22 maç sürmüştü.

Bir dönem Sırbistan ve İsviçre gibi liglerde de görev yapan Zeman, kariyerinin neredeyse tamamında çalıştırdığı takımlara 4-3-3 oynatmasıyla ünlenmişti. Fenerbahçe'de de aynı dizilişi kullanan Zeman, kadronun bu oyuna uygun olmadığı gerekçesiyle dönemin spor yazarları ve sarı-lacivertli taraftarlar tarafından sert bir şekilde eleştirilmişti.

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