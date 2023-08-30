Mohamed Salah, Londra'yı ziyaret etmek için bir gün izin aldı ve burada eski Mısır eserlerinin bulunduğu bir müzeyi gezdi.

Salah Londra'yı ziyaret etmek için bir gün izin aldı

Antik Mısır eserlerinin fotoğraflarını yayınlandı

Al-Ittihad'a transferi konuşuluyor

NE OLDU? Son Suudi Pro League şampiyonu Al-Ittihad'ın ilgisinin üzerinde olduğu Mohamed Salah, antrenmandan bir gün izin alarak Londra'ya gitti ve burada bir müzeyi ziyaret etti. Yıldız futbolcu, eski Mısır eserlerinin fotoğraflarını çekti ve sosyal medyada "Londra'da izin gününde bir gün turist olmak" notunu düştü.

BÜYÜK RESİM: Geçen hafta Al-Ittihad'ın yaz transfer dönemi kapanmadan önce Salah için 150 milyon Euro'luk (129 milyon £/162 milyon $) devasa bir teklif yapmaya hazır olduğuna dair haberler ortaya çıktı. Ancak Liverpool ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Mısırlı futbolcu, bu yaz kulüpten ayrılmaya pek sıcak bakmıyor.

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MOHAMED SALAH İÇİN SIRADA NE VAR? Mohamed Salah, pazar günü Premier Lig'de Aston Villa ile Anfield Road'da oynanacak maçta muhtemelen sahada olacak.