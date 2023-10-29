Liverpool’un yıldızı Luis Diaz’ın anne ve babası fidyeciler tarafından kaçırıldı

Liverpool’un Kolombiyalı golcüsü ülkesinden gelen haberle sarsıldı.

Premier Lig'de şampiyonluğa oynayan Liverpool'un Kolombiyalı forveti Luis Diaz’ın anne ve babası memleketleri Kolombiya'da kaçırıldı. Diaz’ınannesinin kurtarıldığı ifade edilirken babasını arama ve kurtarma çalışmalarının işe sürdüğü kaydedildi. Kolombiya basınında yer alan bazı haberlere göre motosikletli silahlı saldırganlar yıldız oyuncunun ailesinin araçlarının önünü kesti. Ancak olayı aktaran farklı kaynaklara göre ise Diaz’ın anne ve babası maç izlerken fidyeciler gelip yıldız oyuncunun ailesini kaçırdı.

Kolombiya polisinin adam kaçırma ve rehine kurtarma işleriyle ilgilenen Gaula şubesinin müdürü Albay Geovanni Cristancho derhal duruma el koyması için görevlendirildi. Asker ve polisin de güçlerini birleştirdiği ve ebeveynleri bulmak amacıyla koordineli operasyonlar yürütmeye başladığı bildirildi.

Operasyon sırasında çatışma çıktı

Bölgede motosikletle seyahat edenlerin tespiti için polis kontrol noktaları oluşturuldu. Polisin baskısı ve askeri operasyonlar sayesinde Diaz'ın annesi daha sonra bulundu ve serbest bırakıldı. Ancak golcü oyuncunun babasının hala kayıp olduğu ifade edildi.

Güvenlik görevlilerinin aile üyelerine kavuştuğu anın görüntülerini ele geçiren Blu Radio, kurtarma operasyonu sırasında suçlular ile yetkililer arasında çatışma yaşandığını belirtti. Liverpool’un Premier Lig’de oynayacağı Nottingham Forest karşılaşmasında forma giymesi beklenen Diaz’ın yaşanan bu gelişmenin ardından maçta kadroda yer almamasına kesin gözüyle bakılıyor.