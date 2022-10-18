Liverpool patronu Jürgen Klopp, Diogo Jota'nın "ciddi baldır kası sorunu" nedeniyle 2022 Dünya Kupası finallerini kaçıracağını doğruladı.

Forvet, Man City maçında sakatlandı

Katar'daki büyük turnuvayı kaçıracak

Durumu, ameliyat gerektirmiyor.

NE OLDU? GOAL, 25 yaşındaki forvetin Manchester City maçında yaşadığı sakatlıktan sonra, Dünya Kupası'nda yer alamayacağını pazartesi günü bildirdi.

BÜYÜK RESİM: Klopp, Jota'nın ameliyat olmayacağını açıkladı. Ancak Portekizli futbolcı, Orta Doğu'daki büyük turnuvanın dışında kalmaya hazırlanıyor.

HİKÂYENİN ÜÇ FOTOĞRAFI:

Getty

Getty

Getty

NE SÖYLENDİ? Klopp, Jota ile ilgili şunları söyledi:

"İlk teşhis açıktı ve bu bizim için çok üzücü bir haber. Oyuncu refahına bakmak zorundayız. Yoğun bir dönem, biz alıştık ama West Ham'a karşı takım için yeniden tam enerji gerekiyor."

Alman menajer, Jota'nın ne kadar süre sahalardan uzak kalacağı konusunda ise şunları söyledi:

"Aylardan bahsediyoruz. Vakit vermek istemiyorum. Uzun bir zaman olacak."

JOTA'YI NE BEKLİYOR? Liverpool adına 93 maçta forma giyen Jota, takımına 34 gollük bir katkı verdi. Portekizli sol ayak, Merseyside'da geçirdiği süre boyunca diz, ayak, ayak bileği ve hamstring sakatlıkları yaşadı.