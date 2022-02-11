Liverpool'un son yıllarda yakaladığı başarılarda önemli rol oynayan İskoç sol bek Andrew Robertson takımının Leicester City karşısında elde ettiği 2-0'lık galibiyetin ardından şampiyonluk şanslarını değerlendirdi.

Lider Manchester City'nin şampiyonluk yolunda oldukça avantajı olduğunu belirten Robertson, puan farkının kapatabilmek için çok fazla olduğunu söyledi.

Ne söylendi?

BT Sport'a yaptığı açıklamada Liverpool'un dokuz puan önünde yer alan Pep Guardiola'nın takımının büyük bir avantaja sahip olduğunu belirten Robertson, kazanmaya devam etmeleri gerektiğini söyledi:

"Manchester City'yi takibi sürdürüp onları baskı altına almaya devam etmeliyiz.

"Kendi oyunumuza odaklanmalıyız. Dört kulvarda devam ettiğimiz için sezonun geri kalanı oldukça heyecanlı olacak.

"Leicester maçı kolay geçmedi ama kazanmayı başardık. Diogo Jota gibi oyunculara sahip olduğunuzda her an gol bulabilirsiniz."

Rekabet vurgusu

Yeni takım arkadaşı Luis Diaz'ın performansını ve Sadio Mane'nin ülkesi Senegal ile Afrika Uluslar Kupası'nı kazanmasını da değerlendiren Robertson, iki isim için de mutlu olduğunu söyledi:

"Diaz aramıza yeni katıldı. İspanyolcam çok iyi değil ama bugün sahada çok çalıştığını herkes gördü. Diaz'ın takıma getireceği rekabet bizi daha üst seviyeye taşıyacak. Son beş yılda Mane ile harika zaman geçirdik.

"Afrika Uluslar Kupası'nı kazandı ve büyük bir moralin yanı sıra kendine güvenle dönecek. Diaz ile gireceği rekabet Liverpool'u daha iyi bir noktaya taşıyacak."

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