Liverpool'un üç oyunculuk transfer listesinde bir Türk yıldız da var

Liverpool, yaz döneminde Antoine Semenyo’yu kadrosuna katma planları yaparken, Bournemouth ile yapılan sözleşmede yer alan ve ocak ayında devreye giren 65 milyon sterlinlik serbest kalma maddesi nedeniyle bu transferden geri adım attı.

Manchester City’nin devreye girerek Semenyo yarışında Liverpool, Manchester United ve Tottenham Hotspur’un önüne geçmesiyle birlikte Anfield cephesinde rota tamamen değişti. Anfield Watch’in haberine göre, Liverpool yönetimi yeni bir kanat oyuncusu transferi için iki ana hedef belirledi. Bu isimlerin başında Eintracht Frankfurt forması giyen Jean-Matteo Bahoya geliyor.

Fransa U21 Milli Takımı’nda da forma giyen Bahoya’nın, ocak ayında transfer olmaya sıcak baktığı ifade ediliyor. Liverpool’un oyuncuya çok ciddi bir ilgi duyduğu ve uygun bir bonservis bedeliyle bu transferin tamamlanabileceğine inandığı belirtiliyor.

Kenan da listede

Frankfurt’un son dönemde kanat bekli sistemlere yönelmesi, klasik bir kanat oyuncusu olan Bahoya’nın takım içindeki rolünü sınırladı. Bu durum, transfer ihtimalini güçlendiren unsurlar arasında gösteriliyor. Teknik direktör Arne Slot’un hücum hattına hız katma isteği, Bahoya’yı ön plana çıkarıyor.

Liverpool’un gündemindeki bir diğer isim ise Brighton forması giyen Yankuba Minteh. Slot’un Feyenoord’dan eski öğrencisi olan Minteh’in bonservis bedelinin oldukça yüksek olacağı ifade ediliyor.

Öte yandan Liverpool, Juventus’un genç yıldızı Kenan Yıldız’ı da yakından takip ediyor.

İtalya basınına göre, Yıldız’ın yeni sözleşme talepleri ve Juventus’un tutumu, transfer ihtimalini canlı tutuyor. Bu arayışın temel nedenlerinden biri de Mohamed Salah’ın geleceğine dair belirsizlik. Liverpool, yıldız oyuncunun kalmasını istese de, hücum hattını uzun vadede güçlendirmek için şimdiden alternatiflerini belirlemiş durumda.