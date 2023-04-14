Kadrosunu uzun yıllar kullanabileceği bir orta saha oyuncusuyla güçlendirmek isteyen Liverpool, Hırvat yıldızı gündemine aldı.

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren ve bu yaz hem daha iddialı hem de daha güçlü bir kadroya kavuşmak isteyen Liverpool, Jude Bellingham ile olan görüşmelerini sonlandırırken, orta saha için öne çıkan son aday İngiliz ekibinin daha önce de birkaç oyuncusunu transfer ettiği Salzburg’un formasını giyen genç orta saha oyuncusu Luka Susic oldu.

GOAL’den Neil Jones’un aktardığı bilgiye göre Liverpool transfer komitesinin yakından takip ettiği Susic’in maliyeti sadece 20 milyon euro olacak.

Zidane ile karşılaştırılmıştı

Futbol dünyasında şimdiden, “Yeni Luka Modric” olarak nitelendirilen Susic, Salzburg’un eski futbol direktörü Gerard Houllier tarafından futbol dünyasının efsane isimlerinden Zinedine Zidane ile karşılaştırılmıştı.

Geçtiğimiz sezon Salzburg formasını giydiği 44 karşılaşmaya 11 gol sığdıran ve yüksek ofansif gücüyle öne çıkan 20 yaşındaki oyuncu bu sezon ise oynadığı 28 karşılaşmada gol bulmayı başaramadı.

Bu sezon gol sevinci yaşayamamış olsa bile takım arkadaşlarına yarattığı fırsatlarla dikkat çeken Susic, Salzburg Teknik Direktörü Matthias Jaissle’nin tercih ettiği 4-4-2 dizilişinde takımının orta sahadaki yükünü çekerken, geleceğin en önemli orta saha oyuncularından biri olarak gösteriliyor.