Liverpool'un Salah'ı alırken sattığı oyuncu bugün itibarıyla Salah'tan iyi durumda!

Liverpool’da bu sezon dikkat çeken konulardan biri, Mohamed Salah’ın performansındaki düşüş oldu. Geçtiğimiz sezon Premier Lig şampiyonluğuna büyük katkı sağlayan Mısırlı yıldız, 2025/26 sezonunda beklentilerin gerisinde kaldı.

Liverpool’un West Ham United karşısında aldığı 5-2’lik galibiyette ve bir önceki hafta Nottingham Forest deplasmanındaki 1-0’lık zaferde Salah skor katkısı üretemedi. Özellikle Nottingham Forest maçında 77 dakikada sıfır şut çekmesi ve yalnızca bir pozisyon yaratması eleştirilere neden oldu.

Teknik direktör Arne Slot, Wolves maçı öncesinde sağ kanatta alternatifleri değerlendirmek zorunda kalabilir. Genç oyuncu Rio Ngumoha’nın forma için hazır beklediği ifade ediliyor.

Salah’ın istatistiklerindeki sert düşüş

Geçtiğimiz sezon bu dönemlerde 28 Premier Lig maçında 25 gol ve 17 asist üreten 33 yaşındaki yıldız, sezonu 29 gol ve 18 asistle tamamlamıştı. Ancak bu sezon Afrika Uluslar Kupası nedeniyle daha az maç oynasa da, 20 lig maçında yalnızca 4 gol ve 6 asistlik katkı verebildi.

Yeni sözleşmesi 2027 yazına kadar uzatılan Salah’ın sezonun kalan bölümünde toparlanma şansı bulunsa da, mevcut tablo beklentilerin altında.

Eski Liverpoollu Wilson sahneye çıktı

Salah’ın düşüşünü daha da çarpıcı hale getiren detay ise, bir dönem Liverpool’da forma şansı bulamayan Harry Wilson’ın performansı oldu.

Liverpool altyapısından yetişen ve çeşitli kiralık dönemlerin ardından 2021’de Fulham’a 12 milyon euro karşılığında satılan Galli kanat oyuncusu, Anfield kariyerinde yalnızca iki maçta forma giymişti.

Fulham’da istikrarlı bir grafik çizen Wilson, bu sezon Premier Lig’de 21 maçta 9 gol ve 6 asist üreterek dikkat çekti. Salah ise 20 maçta 4 gol ve 6 asistte kaldı.

İstatistik karşılaştırmalarında da Wilson öne çıkıyor. Salah’ın gol beklentisi 6.27 iken 4 golde kalması ve 9 net fırsat kaçırması dikkat çekerken, Wilson 4.68 gol beklentisinden 9 gol çıkardı ve hiç net fırsat kaçırmadı. Ayrıca Wilson’ın dripling başarı oranı yüzde 50 iken Salah’ta bu oran yüzde 25’te kaldı.

Sol ayağını kullanarak sağ kanattan içeri kat eden oyun tarzlarıyla benzerlik gösteren iki oyuncu arasındaki bu tablo, sezonun sürprizlerinden biri olarak gösteriliyor.

Liverpool’a geri dönüş ihtimali

Wilson’ın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor ve yaz transfer döneminde serbest kalma ihtimali bulunuyor. Bu durum, sağ kanatta rekabet arayan Liverpool için dikkat çekici bir fırsat olabilir.

Bir dönem Anfield’da “yetersiz” görülen Wilson’ın bugün Salah’ın önüne geçen bir performans sergilemesi, hem oyuncunun gelişimini hem de Liverpool’un kadro planlamasını yeniden tartışmaya açmış durumda.