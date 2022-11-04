Liverpool'un İngiliz oyuncusu Trent Alexander-Arnold, kendisiyle ilgili eleştirilere yanıt verdi.

Sağ bek, hatalar yaptı

Asla mükemmel olmayacağını kabul ediyor

Kendisini kötüleyenleri görmezden gelmeyi öğrendi

NE OLDU? Anfield'daki form düşüklüğünün ardından İngiliz millî oyuncu, bu sezon kendisini tekrardan ateş hattında buldu. Alexander-Arnold, yıllar boyunca kayda değer bir asist sayısıyla, hücuma dönük etkisi için her zaman övüldü. Ancak rakip hücumcuların oluşturduğu tehdidi engelleme yeteneği hakkında sorular sorulmaya devam ediyor.

NE SÖYLENDİ? GQ Magazine'e konuşan Arnold, uzun süredir devam eden bu tartışmalar hakkında şunları söyledi:

“İnsanlar hâlâ bunu söylüyor. Bu beni rahatsız eden bir şey değil. Çünkü bu durumlar oyunculara bağlı. Savunmada genel olarak kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum.

"Ama şunu söyleyebilirim ki hem defansif hem de ileriye dönük olarak hâlâ her şeyi geliştirebilirim. Futbolu asla tamamlamıyoruz ve ben de asla mükemmel bir futbolcu olmayacağım. Amaç, mükemmele olabildiğince yakın olmaktır.”

BÜYÜK RESİM: Altyapıdan ayrıldığından beri Liverpool formasıyla 244 maça çıkan 24 yaşındaki oyuncu şunları ekledi:

"Hata yapmayı umursamıyorum, gerçekten beni çok rahatsız etmiyor. Tabii, doğru şeyi denediğimi ve denediklerimin takıma yardımcı olacağını bildiğim sürece."

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SIRADA NE VAR? Alexander-Arnold, İngiltere'nin 2022 Dünya Kupası planlarının bir parçası olmayı umuyor. Ancak şu anda Liverpool'a odaklanmış durumda.

Premier Lig'de dokuzuncu sırada yer alan Kırmızılar, pazar günü Tottenham deplasmanında önemli bir maça hazırlanıyor.